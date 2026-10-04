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Rušička nemusí dron zastavit. Česká armáda zkoušela navedení podle obrazu

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Česká armáda na cvičení Drone Shield 2026 zkoušela bezpilotní systémy i obranu proti nim. Mezi popsanými schopnostmi bylo optické navedení, které může omezit závislost na spojení s operátorem v závěru letu. Aby bylo jasné, co takový dron skutečně zvládá, je potřeba oddělit přenos povelů, navigaci a rozhodnutí o cíli.
Kvadrokoptéra, rádiový ovladač a FPV brýle položené na dřevě venku

Kvadrokoptéra, rádiový ovladač a FPV brýle položené na dřevě venku

Zdroj: Wacou123 / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 04.10.2026 11:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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