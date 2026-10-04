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Bylo rozhodnuto: Kdo nesplní tuto novou podmínku, přijde o řidičák

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Dennívýzva
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Evropská unie definitivně změnila pravidla pro posuzování zdravotní způsobilosti řidičů. Od roku 2029 budou muset všichni motoristé při vydání i obnově řidičského průkazu prokázat, že jsou zdravotně způsobilí řídit. Česko si přitom může zvolit mírnější variantu bez povinné lékařské prohlídky.
Bylo rozhodnuto: Kdo nesplní tuto novou podmínku, přijde o řidičák

Bylo rozhodnuto: Kdo nesplní tuto novou podmínku, přijde o řidičák

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 11:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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