Hasiči zasahují u požáru samoobsluhy na Dědině. Vyhlásili druhý stupeň poplachu

Hasiči zasahují u požáru samoobsluhy na Dědině. Vyhlásili druhý stupeň poplachuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hasiči zasahují u požáru samoobsluhy na Dědině. Vyhlásili druhý stupeň poplachuZdroj: Hasiči Praha
Článek byl publikován 04.10.2026 11:11
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