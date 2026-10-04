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Hasiči zasahují u požáru samoobsluhy na Dědině. Vyhlásili druhý stupeň poplachu

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Pražští hasiči zasahují u požáru samoobsluhy na sídlišti Dědina v Praze 6. Kvůli rozsahu události vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Zaměstnanci stihli prodejnu před příjezdem jednotek evakuovat.
Hasiči zasahují u požáru samoobsluhy na Dědině. Vyhlásili druhý stupeň poplachu

Hasiči zasahují u požáru samoobsluhy na Dědině. Vyhlásili druhý stupeň poplachu

Zdroj: Hasiči Praha
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 11:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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