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Turkmenský satelit zesílil signál pro Írán a v Evropě došlo ze dne na den ke ztrátě desítek TV stanic

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V březnu se na satelitu TürkmenÄlem 52°E bez varování změnilo pokrytí východního paprsku. Írán získal silnější signál, střední Evropa naopak tratila.
Satelit, televizní vysílání

Satelit, televizní vysílání

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 10:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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