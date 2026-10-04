Turkmenský satelit zesílil signál pro Írán a v Evropě došlo ze dne na den ke ztrátě desítek TV stanic

Kdo měl v Česku, Polsku nebo Německu namířenou 60 až 80centimetrovou parabolu na pozici 52°E a sledoval perské televizní stanice, ten se v první polovině března 2026 probudil do ticha. BBC News Persian, Iran International, Manoto, Simaye Azadi, Radio Farda TV, VOA Persian a desítky dalších kanálů, od filmových a hudebních až po zpravodajské, ze dne na den zmizely z obrazovky. Současně se z Íránu a okolních oblastí začala objevovat opačná hlášení: signál tam zesílil natolik, že ho bylo možné přijímat i na menších anténách než dříve. Příčinou byla neoznámená změna pokrytí takzvaného východního paprsku na satelitu TürkmenÄlem 52°E, známém také pod názvem MonacoSAT. Provozovatel předem nevydal žádné upozornění ani novou mapu pokrytí. Změna prostě přišla.
Jeden satelit, dva názvy, tři paprsky
Satelit na orbitální pozici 52°E je společným projektem Turkmenistánu a monacké společnosti SSI-Monaco. Z celkem 38 aktivních transpondérů v pásmu Ku jich 26 patří turkmenské části TürkmenÄlem a 12 monacké části MonacoSAT. Právě proto se v různých zdrojích střídají dva názvy téhož satelitu. Satelit pracuje se třemi paprsky: West, East a MENA. Východní paprsek historicky pokrýval nejen Blízký východ, ale zasahoval i do střední a západní Evropy, kde umožňoval příjem perských stanic na běžných domácích parabolách. Tento stav vydržel přes deset let.
V březnu 2026 se to změnilo. Východní paprsek byl přeformován tak, že se jeho hlavní oblast pokrytí posunula směrem k Íránu. Pro tamní diváky to znamenalo stabilnější příjem a možnost použít menší antény. Pro evropské diváky naopak výrazné zhoršení až ztrátu příjmu.
Co přesně Evropa ztratila
Zasažené stanice tvořily páteř perského satelitního vysílání, které bylo v Evropě dostupné volně a bez šifrování. Mezi nimi:
- Zpravodajské: BBC News Persian, BBC News Afghanistan, Iran International, Radio Farda TV, VOA Persian / VoA 365
- Opoziční a exilové: Simaye Azadi, Iran National Revolution TV, Kalemeh TV
- Zábavní a tematické: Manoto, Persiana (více kanálů), PMC, Navahang, Setareh TV, Iran-e-Farda, Pars TV, ICC+, Payam TV
Přesný počet ztracených služeb se nepodařilo jednoznačně stanovit. Line-up se v březnu měnil prakticky ze dne na den a operátor nevydal žádný oficiální soupis. Satelitní databáze LyngSat ale ukazuje, že východní paprsek dlouhodobě nesl výrazně přes sto programových položek napříč různými jazyky. Bezpečně lze říct, že jen perských televizních a rozhlasových služeb šlo o desítky.
Pro českou komunitu íránských a afghánských krajanů (podle ČSÚ žilo v Česku ke konci roku 2024 přibližně 1 480 občanů Íránu a 576 občanů Afghánistánu) to představovalo jeden z hlavních způsobů příjmu televizního obsahu v mateřském jazyce. Reálný počet perskojazyčných diváků je pravděpodobně vyšší, protože statistika nezahrnuje naturalizované Čechy ani držitele jiného občanství.
Proč právě teď a proč bez varování
Oficiální důvod změny není známý. Provozovatel se veřejně nevyjádřil a novou mapu pokrytí nepublikoval. Český oborový server Parabola.cz i polský Satkurier shodně popisují situaci jako neoznámenou změnu pokrytí, nikoli jako běžnou technickou poruchu.
Kontext ale nabízí možné vysvětlení. V závěru února a začátkem března 2026 probíhaly rychlé přesuny perských multiplexů, část distribuce se nouzově stěhovala z jiných satelitních pozic a některé služby narychlo přibývaly právě na 52°E. Americká vládní agentura USAGM ještě na jaře 2026 poptávala kapacitu na východním paprsku s výslovnou podmínkou příjmu na 70cm anténě v cílovém pokrytí. Souběh těchto událostí může naznačovat, že prioritou se stalo spolehlivé doručení signálu přímo do Íránu, kde perské opoziční a zpravodajské stanice plní jinou roli než v evropské diaspoře. Bez oficiálního vyjádření provozovatele to ale zůstává pouze možným vysvětlením, nikoli potvrzeným motivem.
Alternativa existuje, ale není plnohodnotná
Kdo chce v Česku dál sledovat perské stanice přes satelit, má nejblíž k pozici 7°E na satelitu Eutelsat 7B. Na transpondéru 11285 V tam v dubnu 2026 běžely mimo jiné Manoto, BBC News Persian, Iran International, Simay-Azadi, Sat 7 Pars, Setareh TV, AVA Family nebo Persiana+. Technicky je to pro střední Evropu zvládnutelné; mapa pokrytí Europe B uvádí orientační velikosti paraboly zhruba 50 až 95 cm podle konkrétní oblasti, takže běžná 80cm parabola by měla stačit.
Jenže nabídka na 7°E není kopií toho, co bylo na 52°E. Chybí širší tematické balíky: filmové a hudební kanály typu PMC, Navahang, ICC+ nebo sportovní služby jako Persiana Sports 2. Kdo sledoval perskou satelitní televizi v celé šíři, ten na 7°E dostane spíš základní náhradu než plnohodnotnou alternativu.
Zda se pokrytí Evropy na 52°E někdy vrátí, nikdo neví. Technicky to vyloučit nelze, satelit stále funguje a konfiguraci jeho paprsků lze měnit. Veřejný signál od provozovatele, který by návrat evropského pokrytí potvrzoval, ale neexistuje. Paraboly namířené na 52°E tak zatím v české kotlině mlčí.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík