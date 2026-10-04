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Řapíkatý celer je opravdovým přírodním zázrakem. Jeho pravidelná konzumace s vaším tělem udělá divy

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Pokud chcete ozdravit své tělo, určitě vsaďte na řapíkatý celer. Zařaďte jej do jídelníčku po dobu jednoho týdne a vaše zdraví se významně posílí. Tato zelenina je kromě jiného i velmi chutná. Kombinovat ji můžete s jinými druhy zeleniny v salátech a hodit se bude třeba i do pomazánek a polévek.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 11:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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