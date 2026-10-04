Řapíkatý celer je opravdovým přírodním zázrakem. Jeho pravidelná konzumace s vaším tělem udělá divy

Pokud chcete ozdravit své tělo, určitě vsaďte na řapíkatý celer. Zařaďte jej do jídelníčku po dobu jednoho týdne a vaše zdraví se významně posílí. Tato zelenina je kromě jiného i velmi chutná. Kombinovat ji můžete s jinými druhy zeleniny v salátech a hodit se bude třeba i do pomazánek a polévek.
Jaké jsou vlastnosti řapíkatého celeru?
Řapíkatý celer je přímo nabitý prospěšnými látkami. Obsahuje vysoké množství vitamínu A, B, C a K. Také v něm naleznete hořčík, vápník a draslík. Kromě jiného obsahuje tzv. fytonutrienty, které mají silné antioxidační a protizánětlivé vlastnosti. Také zlepšují imunitu a dokážou předcházet vzniku onkologických a srdečních onemocnění.
Výhody konzumace řapíkatého celeru
Nyní si řekněme, jaké konkrétní výhody má konzumace řapíkatého celeru:
Dokáže alkalizovat tělo a reguluje hladinu pH. Uvolňuje nervový systém a zlepšuje celkově kvalitu spánku. Zlepšuje zrak díky vitamínu A. Chrání rohovku a léčí suché oči. Snižuje riziko vzniku žaludečních vředů a gastritidy. Zlepšuje trávení v důsledku vysokého obsahu vlákniny. Léčí zácpu a žaludeční problémy. Fotografie: Freepik Pomůže s hubnutím, jelikož má málo kalorií a vysokou hladinu vlákniny. Působí jako afrodiziakum díky obsahu látek jako jsou feromon, androsteron a adrostenol. Reguluje cholesterol v krvi a krevní tlak. Léčí pálení žáhy a snižuje kyselost žaludku obecně. Zlepšuje mužskou plodnost, jelikož zvyšuje počet vyprodukovaných spermií. Léčí močové infekce díky diuretickým účinkům. Fotografie: Freepik Dokáže tělo hydratovat, protože obsahuje až 96 % vody. Má schopnost léčit i játra, kůži a nervovou soustavu.
Jak si řapíkatý celer připravit v praxi + tip na chutný salát
Z řapíkatého celeru si skutečně můžete připravit mnoho skvělých pokrmů. Hodit se bude nejen do výše zmíněných salátů, ale také do omáček, polévek, k masovým plátkům, nebo k vylisování a získání organické šťávy. Výborné z něj bude i smoothie, když jej zkombinujete s oblíbenými druhy zeleniny. A na konec máme pro vás tip na chutný salát. Potřebujete tyto suroviny na zhruba čtyři porce:
400 gramů řapíkatého celeru 1 konzervu nakládaných vypeckovaných oliv 4 lžičky citronové šťávy 5 až 6 lžic lehké majonézy (může být i bílý jogurt) 2 lžíce dijonské hořčice 1 velký ledový salát sůl a mletý pepř na dochucení
Nejprve si udělejte zálivku. V míse smíchejte citronovou šťávu, dijonskou hořčici, majonézu, sůl, pepř. Poté do velké mísy vložte na plátky pokrájený a očištěný řapíkatý celer spolu s olivami a nasekaným ledovým salátem. Vše přelijte zálivkou, dobře promíchejte a podávejte ideálně vychlazené třeba s celozrnným pečivem. Přidat do salátku můžete v podstatě jakoukoliv jinou oblíbenou zeleninu. Hodit se budou i cherry rajčátka nebo třeba kukuřice. Dobrou chuť.
Príspevok
Řapíkatý celer je opravdovým přírodním zázrakem. Jeho pravidelná konzumace s vaším tělem udělá divy zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.