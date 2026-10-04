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Dovolená na Krétě se během chvíle změnila v drama. Voda zasáhla přímo oblíbené letovisko

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Silné deště a přívalová voda způsobily na Krétě rozsáhlé škody. V turistickém letovisku Gouves nedaleko Heraklionu proud strhl zaparkovaná auta až do moře a část turistů nemohla dočasně opustit svůj hotel. Problémy zasáhly také silnice, další přímořská střediska a východ ostrova.
Dovolená na Krétě se během chvíle změnila v drama. Voda zasáhla přímo oblíbené letovisko

Dovolená na Krétě se během chvíle změnila v drama. Voda zasáhla přímo oblíbené letovisko

Zdroj: generováno chatgpt
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 06:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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