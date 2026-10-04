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Kvíz: Máte rádi porevoluční české komedie? Poznejte tuzemské hity podle obrázku

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Vaše znalosti z českých komedií 70. a 80. let jsme si už v minulosti vyzkoušeli, nyní se vrhneme do modernější tvorby domácí kinematografie. I když mnozí se slzou v oku vzpomínají na éru největších československých komediálních klasik, v našich končinách vzniklo i po začátku 90. let velké množství hitů, které si vždy rádi pustíme. Poznáte známé tituly podle jediné fotky?
Kvíz: Máte rádi porevoluční české komedie? Poznejte tuzemské hity podle obrázku

Kvíz: Máte rádi porevoluční české komedie? Poznejte tuzemské hity podle obrázku

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 12:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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