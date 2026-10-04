Kvíz: Máte rádi porevoluční české komedie? Poznejte tuzemské hity podle obrázkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kvíz: Máte rádi porevoluční české komedie? Poznejte tuzemské hity podle obrázku
Článek byl publikován 04.10.2026 12:05
Většina lidí si Touretteův syndrom spojuje jen s nekontrolovaným vykřikováním vulgarit, ve skutečnosti ale...
Nikdo si neumí vychutnat jablečný štrůdl se šlehačkou a cigaretkou tak jako on. Když Rakušan Christoph...
Jedním z největších kasovních propadáků nynější filmové sezóny je bohužel jedno z jejích nejlépe...
Tentokrát si na streamovacích službách přijdou na své zejména fanoušci českých filmů. Netflix ovšem zároveň...
Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...Všechny články tohoto autora →