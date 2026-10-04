Zkuste kulajdu s čerstvými hříbky, brambory a vajíčkem: Polévka, co zahřeje na duši

Když začne
houbařská sezóna a z lesa se vracíme s košíky přetékajícími čerstvými hříbky, v mojí kuchyni má první místo jasného favorita. Tradiční jihočeská pro mě představuje kulajda absolutní srdcovku, ke které se s obrovskou chutí vracím celé podzimní období. Spojení jemně nakyslé smetanové chuti, voňavého čerstvého kopru a šťavnatých dokáže vytvořit tak dokonalou harmonii, že se po ní u stolu pokaždé jen zapráší. lesních hub
Během let zkoušení a ladění receptu jsem zjistila, že
tajemství té nejlepší kulajdy spočívá v poctivém základu na vepřovém sádle a pečlivém vyvážení sladkokyselé chuti na samém konci vaření. Když podáte s polévku rozpůleným vajíčkem uvařeným natvrdo nebo nahniličko, získáte plnohodnotný oběd, který pohladí po duši a spolehlivě zahřeje i v těch nejchladnějších dnech.
Můj tip zní: Kopr přidávejte do hrnce až úplně nakonec společně se smetanou a po krátkém zavaření polévku hned odstavte z plotny, díky čemuž si bylinka zachová svou zářivě zelenou barvu a intenzivní svěží vůni. Recept na tradiční houbovou kulajdu s koprem a smetanou
Celkový čas přípravy: 45 minut Ingredience potřebné k přípravě 300 g čerstvých lesních hub 500 g brambor 2 lžíce vepřového sádla 2 lžíce hladké mouky 1 litr vody 250 ml smetany ke šlehání nebo na vaření 100 ml plnotučného mléka 1 hrst čerstvého nasekaného kopru 4 vejce uvařená natvrdo 1 lžička drceného kmínu 3 kuličky nového koření 2 bobkové listy 1 lžička soli 1 špetka mletého černého pepře 2 lžíce kvasného lihového octa 1 lžíce cukru krupice Foto: Cooky.cz, krémová a příjemně nakyslá polévka Postup při přípravě houbové kulajdy
1. Čerstvé lesní houby důkladně očistěte od nečistot a nakrájejte je na
pěkné větší plátky.
2. Oloupané brambory nakrájejte na
stejnoměrné malé kostičky.
3. Ve větším hrnci rozpalte vepřové sádlo, přisypejte nakrájené lesní houby a za stálého míchání je
důkladně orestujte.
4. Orestované houby zaprašte hladkou moukou a ještě krátce opékejte, dokud nevznikne
světlá voňavá jíška.
5. K houbovému základu přisypejte drcený kmín, kuličky nového koření, bobkové listy, polévku osolte a opepřete mletým černým pepřem.
6. Přidejte nakrájené brambory, vše zalijte studenou vodou a směs
důkladně promíchejte.
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7. Přiveďte polévku k varu a na mírném ohni vařte přibližně
15 minut, dokud brambory zcela nezměknou.
8. Do změklé polévky přilijte plnotučné mléko i smetanu a polévku nechte na mírném plameni
krátce provařit.
9. Do hrnce přisypejte najemno nasekaný čerstvý kopr a polévku nechte ještě
2 minuty společně svařit.
10. Odstavte hrnec z plotny a polévku dochuťte kvasným lihovým octem a cukrem krupicí tak, aby získala
dokonalou sladkokyselou chuť.
11. Hotovou krémovou kulajdu rozlijte do hlubokých talířů a do každé porce vložte napůl rozkročené uvařené vejce.
Foto: Cooky.cz, moře hub rovná se moře skvělých jídel Tipy redakce: Výběr čerstvých hub: Pro nejlepší chuť i vzhled kulajdy kombinujte různé druhy pevných hříbků, křemenáčů a kozáků, které nakrájejte na větší plátky. Příprava ztraceného vejce: Místo klasického vejce uvařeného natvrdo můžete přímo do servírovací misky připravit pošírované vajíčko s tekutým žloutkem. Správné kyselení polévky: Ocet přidávejte do kulajdy až po jejím odstavení z teplé plotny, abyste předešli srážení smetany v hrnci. Intenzivnější aroma kopru: Čerstvý kopr nasekejte těsně před přidáním do polévky a část si nechte stranou na finální zdobení talíře. Uchování čerstvosti: Nespotřebovanou polévku skladujte v chladničce po dobu 2 dní a při ohřívání ji přivádějte k varu pozvolna na mírném ohni.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková