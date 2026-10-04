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Mladík úmyslně vystrašil opici a strčil ji do vody: Zvíře mu dalo lekci, kterou si bude pamatovat po zbytek života

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Dennívýzva
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Opice jsou inteligentní tvorové a neměli bychom si z nich dělat srandu. O tom se během jednoho letní dne přesvědčil i mladý muž, který se rozhodl navštívit zoologickou zahradu.
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Zdroj: Fotografie: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 12:02

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