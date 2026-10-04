Mladík úmyslně vystrašil opici a strčil ji do vody: Zvíře mu dalo lekci, kterou si bude pamatovat po zbytek života

Mladík úmyslně vystrašil opici a strčil ji do vody: Zvíře mu dalo lekci, kterou si bude pamatovat po zbytek životaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Pexels
Článek byl publikován 04.10.2026 12:02
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