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Ani telefonování, ani stres. Nádory na mozku mívají dle lékařů zcela jiné příčiny

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Představa, že máme své zdraví plně pod kontrolou, je nesmírně uklidňující. U mnoha závažných onemocnění to skutečně platí, ale u primárních nádorů mozku narážíme na tvrdou realitu.
Ani telefonování, ani stres. Nádory na mozku mívají dle lékařů zcela jiné příčiny

Ani telefonování, ani stres. Nádory na mozku mívají dle lékařů zcela jiné příčiny

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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