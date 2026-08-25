Nový vzhled iPhonu 20 bude nářez, jaký svět mobilů nezažil. Apple se tentokrát vážně předvedl

Dvacet let od chvíle, kdy Steve Jobs představil první iPhone, chce Apple podle všeho zopakovat stejný trik jako v roce 2017. Tehdy při desátém výročí zahodil Home Button a představil iPhone X s Face ID a téměř celodisplejovou přední stranou. Teď, pro rok 2027, naznačují koncepty leakera Jona Prossera z kanálu Front Page Tech a navazující zprávy z
MacRumors něco ještě ambicióznějšího: telefon, jehož čelní plocha je prakticky souvislé sklo, bez Dynamic Islandu, bez notche, s rámečky tak tenkými, že displej opticky „obtéká“ celé tělo. Nejde tedy jen o jednu novinku, ale o kombinaci extrémně tenkých rámečků, čtyřstranně zakřiveného skla, přesunu Face ID pod displej a celkově „čistšího“ designu, jaký Apple dosud na žádném iPhonu nenabídl. Ne, že by jednotlivé prvky neexistovaly (Androidy s poddisplejovými kamerami existují), ale nikdo zatím nespojil téměř bezrámečkové čelo s plnohodnotným 3D rozpoznáváním obličeje v jednom masově prodávaném telefonu. Co přesně leaky ukazují
Prosserovy rendery, zveřejněné na jaře 2026, kreslí telefon, který se od současných iPhonů řady Pro liší na první pohled. Tělo je zaoblenější, sklo na zádech i vpředu mělce přechází přes hrany; Apple interně pracuje s pojmem „micro-curves“. Přední strana je téměř čistá plocha: žádný Dynamic Island, žádný výřez. Na zádech se překvapivě objevuje jen dvojitý fotoaparát místo trojice, kterou dnes nabízejí Pro modely.
Navazující souhrny popisují konstrukci jako převážně skleněnou: více skla, méně kovu, s rámem, který slouží spíš jako strukturální kostra než jako viditelný designový prvek. Výsledek má připomínat spíš skleněný oblázek než dnešní hranatý blok s plochými boky.
Důležitá poznámka: nejde o oficiální oznámení Applu. Prosser má podle hodnocení jeho dosavadních úniků smíšenou úspěšnost; některé předpovědi trefil přesně, jiné minul. Rendery proto bereme jako možný směr, kterým se Apple podle více nezávislých indicií ubírá, ne jako podobu hotového produktu.
Proč je Face ID pod displejem tak těžký oříšek
Samsung už v Galaxy Z Fold6 používá 4Mpx kameru schovanou pod hlavním displejem a nubia Z60 Ultra prodává telefon s poddisplejovou selfie kamerou páté generace. Jenže schovat kameru a schovat Face ID jsou dva zásadně odlišné problémy.
Face ID využívá modul TrueDepth: infračervený projektor, který promítá na obličej vzor tisíců neviditelných bodů, a infračervený senzor, který snímá hloubkovou mapu. Podle
Applu je pravděpodobnost náhodného odemčení pod 1 ku 1 000 000. Infračervené světlo ale špatně prochází některými vrstvami OLED panelu; pixely, polarizátory a další vrstvy mohou signál blokovat nebo odrážet. Firma OTI Lumionics popisuje, že pro funkční snímání pod displejem je nutné buď vytvořit v panelu transparentní zóny, nebo použít nové materiály a konstrukční postupy.
Analytik Ross Young už v lednu 2026 zpochybnil, že Apple stihne plně bezrámečkový předek do roku 2027. Podle něj je reálnější scénář výrazné zmenšení výřezu, ne jeho úplné odstranění. I tak by ale šlo o největší vizuální posun od iPhonu X.
Výroční logika: proč právě 2027
Apple není firma, která redesignuje iPhone každý rok. Velké vizuální skoky přicházejí ve vlnách a výročí jim dávají marketingový i produktový rámec.
2007 – první iPhone, dotykový displej místo fyzické klávesnice. 2017 – iPhone X při 10. výročí: pryč s Home Buttonem, příchod Face ID a OLED. 2027 – dvacáté výročí: podle úniků cíl zbavit se posledních viditelných „rušivých“ prvků na čelní straně.
Pracovní označení modelu zatím kolísá mezi „iPhone 20“, „iPhone 19“ i „iPhone XX“; Apple může, ale nemusí zopakovat výroční skok v číslování po vzoru desítkového X. Část zpráv navíc naznačuje, že výroční design nemusí být exotický limitovaný model, ale může se propsat přímo do variant Pro a Pro Max roku 2027.
Co dalšího má Apple podle rumorů v záloze
Design je nejviditelnější část příběhu, ale zdaleka ne jediná. Souhrn rumorů z léta 2026 zmiňuje několik dalších směrů:
Haptická tlačítka – solid-state ovládání bez mechanického stisku, podobně jako u Taptic Engine v současném Action Buttonu. Tenčí a jasnější OLED – panel s technologií COE (color-on-encapsulation), který by mohl umožnit štíhlejší profil telefonu. Apple modem – vlastní 5G čip místo Qualcommu s cílem lepší energetické efektivity. Čip A21 na 2nm procesu – další generace 2nm čipů vyráběných společností TSMC. Baterie s křemíkovou anodou – vyšší energetická hustota při menším objemu.
Nic z toho Apple nepotvrdil. Jde o rumorové směry z více nezávislých zdrojů, ne o specifikace z tiskové zprávy.
Koupit co nejdříve, anebo čekat?
iPhone 16 se v českém Apple Storu prodává od 19 990 Kč; při uvedení začínala verze Pro na 29 990 Kč. Výroční model se očekává nejdříve na podzim 2027, tedy zhruba za třináct měsíců od data této rešerše. Cena není známá; jako výroční high-end by podle našeho odhadu mířila nad tehdejší úroveň Pro, možná výrazně.
Čekat přes rok na telefon, jehož finální podoba ani cena nejsou potvrzené, dává smysl jen tomu, komu nový iPhone nespěchá a hlavní motivací je právě designový skok. Pro všechny ostatní je současná generace plně funkční volba a až výroční iPhone skutečně dorazí, bude dost času se rozhodnout znovu.
Apple zatím mlčí. Ale i to mlčení je součást strategie, kterou firma perfektně ovládá od roku 2007. Rendery a rumory kreslí telefon, který by mohl být pro iPhone tím, čím byl X před deseti lety: momentem, po kterém se všechno před ním začne jevit jako minulá éra.
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Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman