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Nový vzhled iPhonu 20 bude nářez, jaký svět mobilů nezažil. Apple se tentokrát vážně předvedl

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Leaky iPhonu pro rok 2027 ukazují největší designový zlom od iPhonu X: čtyřstranně zakřivené sklo, mizející rámečky a čelo bez viditelného výřezu.
Telefon Apple iPhone 20, únik designu

Telefon Apple iPhone 20, únik designu

Zdroj: fpt.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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