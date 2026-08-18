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Muž ubodal partnerku na stezce u Vltavy v Českých Budějovicích

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Na oblíbené stezce podél Vltavy u Jiráskova jezu v Českých Budějovicích se odehrála v neděli odpoledne vražda. Starší muž tam ubodal svou partnerku, která…
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Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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