Horská služba zažívá rekordní sezonu, zásahů přibylo o čtvrtinu

Horská služba zažívá rekordní sezonu, zásahů přibylo o čtvrtinuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Rok a půl trvalo Drážní inspekci vyšetřování jedné z největších ekologických havárií v novodobé historii...
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Pražské vodovody a kanalizace (PVK) zaznamenaly od začátku roku do poloviny srpna mírný nárůst poruch na...
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