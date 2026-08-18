Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Čtveřice nezletilých lupičů ujížděla v Havlíčkově Brodě policii. Auto bylo plné alkoholu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Krátce po půlnoci v pondělí dostala havlíčkobrodská policie oznámení o nebezpečné jízdě osobního auta v okolí Baštínova. Když se hlídka pokusila vůz zastavit, řidič…
lahve-s-alkoholem

lahve-s-alkoholem

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
Reklama
Další články z Náš REGION
Hroznětín bojuje za Karlovarský kraj v soutěži Vesnice roku
Hroznětín bojuje za Karlovarský kraj v soutěži Vesnice roku
Jedna z největších ekologických havárií v novodobé historii Česka: Byla zveřejněna příčina havárie
Jedna z největších ekologických havárií v novodobé historii Česka: Byla zveřejněna příčina havárie

Rok a půl trvalo Drážní inspekci vyšetřování jedné z největších ekologických havárií v novodobé historii...

Horská služba zažívá rekordní sezonu, zásahů přibylo o čtvrtinu
Horská služba zažívá rekordní sezonu, zásahů přibylo o čtvrtinu

Letošní léto horské záchranáře pořádně zaměstnalo. Od začátku července do poloviny srpna eviduje Horská...

Novinka v Pardubicích: Na břehu Labe vznikne sluneční pláž
Novinka v Pardubicích: Na břehu Labe vznikne sluneční pláž

Na pravém břehu Labe v Pardubicích vyroste do října letošního roku nové místo pro odpočinek. Stavební firma...

Praha má letos více havárií vodovodní sítě. Za problémy může sucho a pohyb půdy
Praha má letos více havárií vodovodní sítě. Za problémy může sucho a pohyb půdy

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) zaznamenaly od začátku roku do poloviny srpna mírný nárůst poruch na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.