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Modré kalhotky a dětský smích. Krtek Zdeňka Milera dobyl svět

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Krtinec v lese u Kladna, modré kalhotky s velkými kapsami a hlasy malých dcer. Krtek výtvarníka Zdeňka Milera se stal nejslavnější československou animovanou legendou.
Americký astronaut Andrew Feustel drží plyšovou figurku Krtka v brněnské dílně

Americký astronaut Andrew Feustel drží plyšovou figurku Krtka v brněnské dílně

Zdroj: Janahenych / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.10.2026 19:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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