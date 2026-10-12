Čtyřlístek vymýšleli u vína z Itálie. Jeho český domov spojuje Doksy s Prahou

Jaroslava Němečka v Itálii nadchlo, kolik prostoru dostávají komiksy v dětských časopisech. S manželkou Lucií pak vytvořili vlastní čtveřici hrdinů a její domov zasadili do krajiny kolem Doks. Do Třeskoprsk přitom přenesli i kousek autorových rodných Modřan.
Třeskoprsky, Blaťák a Bezzub znějí jako názvy z mapy, kterou si někdo nakreslil pro radost. Za komiksovými jmény však stojí skutečné město, vodní plocha a hrad: Doksy, Máchovo jezero a Bezděz. Právě tady má svět Myšpulína, Fifinky, Bobíka a Pindi své krajinné předlohy.
Cesta k nim ale vedla přes Itálii. Příběh vzniku Čtyřlístku spojuje zahraniční zkušenost s velmi osobními českými místy. Když od sebe oddělíme nápad na obrázkové čtení, podobu hrdinů a jejich bydliště, ukáže se, jak z různých inspirací vznikl jeden soudržný svět.
V Itálii Němečka oslovil prostor pro komiks
Němeček už před vznikem Čtyřlístku kreslil pro Mateřídoušku. Na cestě s budoucí manželkou Lucií si proto všímal také toho, co se nabízí dětem. V rozhovoru pro pořad Tandem z roku 2012 mezi komiksy, které ho zaujaly, jmenoval Topolino. Podstatný byl pro něj rozdíl v tom, jak výraznou roli mohlo obrázkové vyprávění v dětském čtení mít.
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Na
Radiožurnálu v roce 2010 svůj dojem popsal takto: „Byl jsem překvapen, jak může být komiks jako hlavní součást časopisu pěkný a zajímavě zpracovaný.“ V té větě je podstata italského podnětu. Komiks mohl dostat prostor jako hlavní náplň časopisu, místo aby zůstal drobným doplňkem jiného čtení.
Po návratu podle jeho vzpomínek následovalo společné vymýšlení s Lucií. V
rozhovoru pro magazín Knihkupec oba znovu popsali odpoledne u vína přivezeného z Itálie. Tehdy dali dohromady postavy a Němeček nakreslil první příběh. Je to jejich vlastní vzpomínka na tvůrčí začátek, vyprávěná s odstupem let.
Italská inspirace tedy vypovídá především o chuti vytvořit podobně výrazné komiksové čtení pro české děti. Nelze ji zaměnit za doklad, že Myšpulín a jeho přátelé jsou převzaté italské postavy. Němečkovi naopak popisují, jak své hrdiny společně vymýšleli a pojmenovávali.
Inspirace z Itálie vedla Němečkovy k vytvoření vlastní čtveřice. Myšpulín, Fifinka, Bobík a Pinďa jsou zde na vývěsním štítu pražské prodejny. Jména hrdinů vedla i do Luciina dětství
Lucie nebyla jen společnicí na cestě, která přinesla nápad. V rozhovoru pro Knihkupce popsala svůj podíl na tvorbě Fifinky a Pindi i na Myšpulínově jméně. Kocourův obličej jí připomněl dozrávající mišpuli s charakteristickými vousky. Strom znala z dětství.
Také Fifinčino jméno mělo osobní původ: patřilo Luciinu někdejšímu koťátku. V komiksu ho ovšem dostala psí slečna. Vzpomínka tedy posloužila jako materiál pro novou postavu, nikoli jako závazný návod, který by autoři museli do všech detailů dodržet.
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Blízkých setkáních na Dvojce Němečkovi vysvětlili i souhru charakterů. K moudrému Myšpulínovi potřebovali silného Bobíka, proti němu postavili štíhlého sportovního zajíce Pinďu. Čtveřice tak od počátku nabízela různé povahy, které se mohly v příbězích doplňovat. Doksy se proměnily v Třeskoprsky
České prostředí příběhů mělo jiný zdroj než italské časopisy. Manželé si pořídili chalupu v kraji kolem Doks a postupně k němu získali důvěrný vztah. Němeček v
Tandemu s Janem Rosákem vzpomínal na dlouhé opravování zchátralého stavení i na lavičku, ze které se dívali směrem k Bezdězu.
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Do kresleného světa se přenesly výrazné orientační body. Doksy daly předlohu Třeskoprskám, z Máchova jezera se stal rybník Blaťák a z Bezdězu hrad Bezzub. Tuto trojici uvádí také
reportáž Českého rozhlasu Sever.
Krajina měla v příbězích své stálé místo. Němeček Rosákovi vysvětloval, že většina dobrodružství začíná a končí u domku čtveřice a že okolní motivy poznávají i skuteční obyvatelé Doks. Třeskoprsky tak mají rozpoznatelný český základ, přestože jejich jméno patří do fantazie.
Domek Čtyřlístku má předlohu v Modřanech
U samotného obydlí je potřeba udělat ještě jednu odbočku. V témže rozhovoru Němeček potvrdil, že předlohou domku Čtyřlístku byl dům jeho rodiny v pražských Modřanech. Při kreslení vycházel i z jeho starší podoby zachycené na rodinných fotografiích. Skutečný dům se mezitím přestavoval.
Modřanskou stopu připomněla také
reportáž PRAHA TV z výstavy Čtyřlístkománie v roce 2024. O předloze domku tam mluvil starosta Prahy 12 Vojtěch Kos, který se o ní dozvěděl v dokském muzeu.
Z těchto předloh vychází zajímavý rozdíl mezi komiksovým domovem a skutečnou adresou. Chalupa vysvětluje Němečkův vztah k Máchovu kraji, rodný dům zase podobu obydlí jeho hrdinů. Třeskoprsky proto můžeme číst jako složený domov: krajina kolem Doks se v něm setkává s domkem z Modřan. Hledat jedinou stavbu, která by vysvětlovala celé prostředí Čtyřlístku, by obě inspirace zbytečně slévalo.
Máchovo jezero se ve Čtyřlístku proměnilo v rybník Blaťák. Krajina kolem Doks dala předlohu domovu čtyř kamarádů.
Takové spojení dává kreslenému místu osobní rozměr. Autoři využili skutečné jezero a hrad, ale mohli mezi ně přenést dům odjinud. Pro čtenáře z toho vzniklo přehledné prostředí, které má vlastní jména a současně vazbu ke konkrétním českým místům.
Kreslená krajina se vrátila mezi skutečné Doksy
První Čtyřlístek vyšel 15. května 1969. Němeček původně nepočítal s dlouhou řadou pokračování; podle jeho vyprávění si další příběhy vyžádal zájem dětí. Později se na jejich psaní výrazně podílela Ljuba Štíplová.
Vazba na Doksy nakonec dostala i podobu skutečného muzea.
Reportáž z Muzea Čtyřlístku z roku 2020 připomíná jak začátek vydávání, tak přesun expozice z knihovny na dokský zámek v roce 2019.
Kdysi si Němeček přenesl krajinu do obrázků. Muzeum umožnilo opačnou cestu: přivést čtenáře komiksu do míst, která mu dala předlohu. Návštěvník nemusí objevit domek se všemi místnostmi Myšpulínovy party. Stačí se rozhlédnout po kraji, ve kterém autor našel jejich domov.