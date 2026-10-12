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Čtyřlístek vymýšleli u vína z Itálie. Jeho český domov spojuje Doksy s Prahou

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Italská cesta dala Němečkovým podnět ke komiksovému čtení. Český domov jejich čtveřice spojil krajinu kolem Doks s domkem z autorových rodných Modřan.
Jaroslav Němeček u stolu kreslí Bobíka do otevřené knihy.

Jaroslav Němeček u stolu kreslí Bobíka do otevřené knihy.

Zdroj: © Luděk Kovář / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 12.10.2026 17:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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