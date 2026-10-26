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Půlroční plat a padesát kilo. Jak barevná televize dobyla obývák

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Když se na obrazovce poprvé rozzářily syté barvy, sousedé z celého panelákového vchodu se chodili dívat jako do kina. Pořízení barevného televizoru však znamenalo utratit půlroční výplatu a unést padesátikilový kolos. Pravidelné vysílání v barvách odstartovalo v Československu u příležitosti květnových oslav roku devatenáct set…
Tuzemský barevný televizor Tesla Color čtyři sta dvacet pět v dřevěné skříni

Tuzemský barevný televizor Tesla Color čtyři sta dvacet pět v dřevěné skříni

Zdroj: Sevela.p / Wikimedia CC BY-SA 3.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 05:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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