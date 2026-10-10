Fenomén céčka. Z háčků na závěsy se stala v osmdesátých letech školní měna i hazardní hra na čáru

Na začátku osmdesátých let zachvátilo československé základní školy šílenství, které nemělo v socialistickém hospodářství obdoby. Děti nosily po kapsách metrové plastové řetězy, o přestávkách klečely na chodbách u křídou nakreslené čáry a za vzácné fosforeskující kousky byly ochotné vyměnit celotýdenní svačiny i oblíbené komiksy. Přitom máloco začalo tak nenápadně jako plastová céčka. Původně totiž vůbec neměla sloužit jako dětská hračka ani sběratelský kult. Šlo o ryze utilitární výlisky určené k zavěšování panelákových záclon a výrobě dveřních závěsů proti mouchám, které v podnicích hrozily skončit jako neprodejný skladový ležák.
Historický kontext tohoto fenoménu a proměny předmětů denní potřeby v normalizačním Československu dnes dokumentuje
stálá expozice Retromusea v Chebu, jež spadá pod Galerii výtvarného umění v Chebu a uchovává dobový design, hračky i bytovou kulturu. Širší společenské souvislosti každodenního života dětí a mládeže v období reálného socialismu přibližuje také stálá expozice Dějiny 20. století v Nové budově Národního muzea v Praze na Václavském náměstí. Technologické zázemí lisování plastové galanterie a bižuterních polotovarů, ze kterého tyto drobné výlisky technicky vycházely, zase detailně mapuje odborná studie, kterou publikovalo Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Příběh céček je fascinující ukázkou toho, jak si dětská tvořivost dokázala podmanit plánované hospodářství a vytvořit paralelní trh přímo pod nosem pedagogického dozoru.
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Jak se vlastně plastový háček ocitl na světě? Na konci sedmdesátých let hledal národní podnik způsob, jak využít přebytky plastových granulátů a nabídnout spotřebitelům moderní doplněk do domácnosti. Konstruktér Rudolf Chmela navrhl jednoduchý výlisek ve tvaru písmene C s malým zářezem, který umožňoval snadné vzájemné provlékání. Původním záměrem bylo sestavovat z těchto plastových článků lehké páskové závěsy do dveří a oken, které měly v letních měsících větrat a současně bránit vniknutí dotěrného hmyzu. Výrobci rovněž počítali s tím, že by céčka mohla sloužit jako jezdce a spojky pro panelákové garnýže.
Realita socialistického trhu však byla neúprosná. O hotové plastové závěsy nebyl mezi zákazníky velký zájem. Lidé dávali přednost klasickým textilním závěsům nebo bambusovým tyčkám a sklady národního podniku se začaly plnit miliony neprodejných výlisků. Hrozilo, že celá série skončí v drtičce jako technologický odpad. Vedení podniku se proto rozhodlo nabídnout přebytečné háčky jako levnou drobnou galanterii v papírnictvích a prodejnách drogerie. Sáčky plné stovek drobných výlisků stály pouhých několik korun československých. V tu chvíli do hry vstoupila dětská zvídavost. Školáci rychle zjistili, že céčka do sebe s tichým cvaknutím perfektně zapadají a dají se z nich během několika minut složit nekonečné barevné řetězy. Okolo roku 1980 propukla nákupní horečka, na kterou centrálně plánovaný průmysl nebyl ani v nejmenším připraven.
Výroba plastových hraček a technických výlisků v Československu měla dlouhou tradici. Zatímco céčka vznikala původně jako galanterní doplněk, těžkotonážní výlisky pro děti ovládala jiná legenda:
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Podobně jako u legendární tatrovky na písek, také u céček sehrála klíčovou roli dostupnost materiálu v národních podnicích a houževnatost plastových výlisků.
Tvrdá školní měna: Sběratelská hierarchie od obyčejných céček po fosfor
Jakmile se céčka dostala do školních lavic, proměnila se v propracovanou dětskou měnu. Každá třída a každá škola měla svůj přesně stanovený směnný kurz, který se řídil přísnou hierarchií barev, materiálů a tvarů. Základní zúčtovací jednotkou bylo obyčejné céčko z neprůhledného barevného polypropylenu. Červená, modrá, bílá nebo žlutá céčka měla hodnotu jedné jednotky. Děti je nosily spojené do svazků po padesáti nebo sto kusech a používaly je k běžným transakcím.
Ukázka různých tvarů a barev původních československých výlisků: klasické modré céčko, černé géčko, žluté i modré esíčko a zelený paragraf. Foto: Li-sung, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.
Mnohem výše na společenském žebříčku stály výlisky ze speciálních materiálů. Průhledná a kouřová céčka z polystyrenu měla dvojnásobnou hodnotu, protože byla křehčí a v obchodech se objevovala méně často. Ještě vzácnější byla céčka perleťová, stříbřitá nebo mramorovaná, za která se běžně platilo pět až deset obyčejných kusů. Absolutním králem každé sbírky však byla céčka fosforeskující. Tyto kousky obsahovaly fosforeskující pigment, takže po nasvícení stolní lampičkou ve tmě zářily sytě zeleným světlem. Jediné fosforové céčko mělo hodnotu dvaceti až padesáti obyčejných kousků a jeho majitel požíval ve třídě nebývalý respekt.
Když se trh nasytil základním tvarem písmene C, výrobci zareagovali novými formami. Začala se lisovat esíčka (S), géčka (G), béčka (B), paragrafy (§), číslice tři a osm, a dokonce i miniaturní plastová zvířátka či kotvy. Zejména paragrafy a hranatá esíčka se staly sběratelskou senzací. Paragraf byl masivní, pevný a ve směnném kurzu často překonával i perleťové kousky. Řetězy složené výhradně z paragrafů nebo fosforových článků představovaly skutečné jmění.
Hra na čáru: Hazardní souboje o přestávkách a zákazy učitelů
Céčka se neshromažďovala pouze do šperkovnic a kapes. Hlavním motorem celé mánie byla hra na čáru, která proměnila školní chodby a sídlištní chodníky v improvizační herny. Pravidla byla prostá, ale vyžadovala mimořádnou zručnost a pevné nervy. Křídou nebo rýhou v omítce se na podlaze vymezila cílová čára. Hráči se postavili do vzdálenosti několika metrů a házeli k ní svazek dohodnutého počtu céček. Kdo hodil svůj vklad nejblíže k čáře, získal právo prvního hodu.
Vítěz rozhozu vzal všechny vsazené kousky do dlaně, vyhodil je do vzduchu a snažil se je po dopadu obrátit na předem dohodnutou stranu. Všechna céčka, která dopadla správnou stranou nahoru, připadla jemu. Zbytek přenechal dalšímu hráči v pořadí. Během jediné velké přestávky tak mohl šikovný hráč vyhrát desítky kousků, zatímco nepozorný smolař přišel o celé kapesné v podobě rodinného řetězu.
Tato dětská vášeň neprobíhala ve vzduchoprázdnu, ale v kulisách socialistické školy, kde se stíraly rozdíly mezi povinnou uniformitou a divokým světem dětské fantazie:
Guma přes nárt, prodřený palec a bělení křídou. Jak cvičky Jarmilky obuly celou ČSSR
Právě v šatnách a na chodbách, kde děti přezouvaly spartakiádní jarmilky, probíhaly ty nejdivočejší burzy. Pedagogický sbor však pro hru na čáru neměl pochopení. Učitelé ji považovali za nepřípustný hazard odporující socialistické výchově. Pravidelné razie školníků a zabavování řetězů do sborovních zásuvek patřily ke každodennímu koloritu let 1981 až 1984. O to větší kouzlo však celá záležitost pro děti měla.
Výrobní horečka a popkulturní ikona: Od nočních směn po Michala Davida
Poptávka po plastových výliscích dosáhla takových rozměrů, že výrobní podniky musely zavádět mimořádné směny. Do lisování céček se zapojila výrobní družstva i specializované závody po celé republice. Plastová céčka se stala nedostatkovým artiklem, za kterým se stály dlouhé fronty před prodejnami Klenotů, Drobného zboží i hraček. Kdo měl známého ve fabrice na zpracování plastů, nosil domů plné montérkové kapsy neoddělených výlisků přímo z forem. Děti pak doma s nůžkami pečlivě odstříhávaly otřepy a vtoky, aby získaly čisté kousky do své sbírky.
Budova Retromusea v Chebu na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Stálá expozice se věnuje designu, životnímu stylu a předmětům denní potřeby včetně legendárních plastových hraček.
Fenomén brzy překročil zdi škol a pronikl do módy dospívajících i do populární kultury. Mladí lidé nosili řetězy z céček provlečené poutky na džínech jako ozdobné pásky, dívky si z nich vyráběly náušnice a čelenky do vlasů. Vrchol popularity přišel v roce 1984, kdy hudebník Michal David nazpíval megahit Céčka, sbírá céčka s textem Františka Ringa Čecha. Píseň se objevila také v úspěšném filmu Dušana Kleina Jak básníci přicházejí o iluze a definitivně zpečetila pozici tohoto plastového zázraku jako jednoho z nejvýraznějších symbolů československých osmdesátých let.
Jak rychle však mánie vypukla, tak postupně ustupovala. V druhé polovině osmdesátých let trh zaplavily miliony kusů, kouzlo nedostatkového zboží vyprchalo a děti přesunuly pozornost k digitálním hrám a západním sběratelským kartám. Plastová céčka však v paměti celé jedné generace zůstávají nesmazatelným symbolem dětské vynalézavosti, která z obyčejného technického odpadu dokázala stvořit legendu.
Zdroje fotografií plastove-cecka-naramek-retez-detail: Per Eriksson pro Dalarnas / Wikimedia CC 4.0 ruzne-tvary-cecek-esicka-paragrafy-sbirka: Li-sung / Wikimedia CC 3.0 retromuseum-cheb-expozice-designu-cssr: Foto: Lydinka7 / Wikimedia CC 4.0.