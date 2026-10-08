Dřevěné tělo, vyvalené oči a dialog generací. Jak Spejbl s Hurvínkem bavili celou ČSSR

Charakteristický bručivý bas popleteného taťuldy a vysoký zvonivý hlásek vševědoucího synka. Stačilo položit gramofonovou jehlu do drážky černé vinylové desky nebo usednout v přítmí pražského divadla v Dejvicích a dospělí i děti rázem zapomněli na okolní svět. Josef Spejbl a Hurvínek nebyli pouhými kusy vyřezávaného lipového dřeva na vodicích drátech. Představovali dokonalé zrcadlo rodinných vztahů, kde se střetávala rádoby autoritativní dospělácká logika s odzbrojující dětskou upřímností.
Tento článek mapuje vznik, umělecký vývoj i masovou popularitu slavné loutkové dvojice na základě ověřených institucionálních pramenů: ze sbírkového fondu divadelního oddělení a historických loutek v
Národním muzeu v Praze (NM), z archivních fondů divadelních her a knižních scénářů v Moravské zemské knihovně (MZK), z historických přehledů návštěvnosti divadelních představení a vydavatelské činnosti Českého statistického úřadu (ČSÚ), z registru ochranných známek loutkových postav u Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a z právní ochrany dramatických děl podle Autorského zákona č. 35/1965 Sb.
Zatímco většina dětských hrdinů podléhala proměnám dobových nálad, dvojice z dílny Josefa Skupy dokázala oslovovat publikum napříč generacemi. Loutky přežily hospodářskou krizi třicátých let, nacistické věznění svého tvůrce i normalizační tlaky. Na rozdíl od běžných pohádkových postav totiž nestály na kouzlech a dracích, ale na každodenních situacích, v nichž se poznával každý otec i každé dospívající dítě.
Do školy se v sobotu chodilo až do roku 1968: Jak se v Československu rodil volný víkend Z plzeňské dílny na světová jeviště: Jak Skupa stvořil legendu
Základ celého fenoménu položil plzeňský středoškolský profesor a nadšený loutkář Josef Skupa. Na podzim roku 1920 nechal u řezbáře Karla Noska vytvořit novou komickou figuru. Měla vyvalené oči, plešatou hlavu, frak a těžké dřeváky. Dostala jméno Spejbl a původně vystupovala jako popletený partner po boku tradičního lidového Kašpárka. Postava si však žádala rovnocenného partnera, který by její nemotorné poučování usměrňoval.
V květnu 1926 přinesl synovec řezbáře Gustav Nosek překvapení: menší loutku chlapce s pohyblivýma očima, který byl oblečený do bílé košilky a modrých kalhot s kšandami. Skupa byl nadšen a dal postavě jméno Hurvínek. Spojení obou loutek zafungovalo okamžitě. O čtyři roky později přibyla nerozlučná kamarádka Mánička a také věrný pes Žeryk, čímž vznikl kompletní soubor, který v roce 1930 založil první profesionální loutkové divadlo u nás.
Dřevěné marionety otce Spejbla a neposedného syna Hurvínka baví dětské diváky na divadelních prknech i gramofonových deskách již po celá desetiletí.
Loutky se staly symbolem českého dětství podobně jako legendární nafukovací
plastové hračky z Fatry od Libuše Niklové. Děti si dřevěné figurky přály pod vánoční stromeček, hrály si s nimi v pokojíčcích a školní výpravy do Skupova divadla patřily k největším zážitkům, na které žáci obouvali své oblíbené bílé cvičky jarmilky. Hlasové mistrovství: Miloš Kirschner a dvojrole otce se synem
Geniálním tahem Josefa Skupy bylo rozhodnutí mluvit obě hlavní postavy sám. Přechod z hlubokého tónu Spejbla do pisklavého hlásku Hurvínka během zlomku vteřiny vyžadoval neuvěřitelnou hlasovou obratnost. Když Skupa v lednu 1957 zemřel, mnozí předpovídali zánik divadla. Vedení souboru však převzal mladý talentovaný herec Miloš Kirschner, který Skupovo dědictví nejen zachoval, ale pozvedl na novou úroveň.
Kirschner dokázal vést dialogy v desítkách jazyků. Divadlo projelo celý svět od Japonska přes Německo až po Spojené státy a v každé zemi Kirschner mluvil v jazyce hostitelské země. Do ansámblu navíc v roce 1971 přibyla nová postava: paní Kateřina Hovorková neboli bábinka Máničky, kterou mistrně ztvárnila Helena Štáchová. Ženský prvek vnesl do rozhovorů svěží energii a vytvořil dokonalý komediální čtyřlístek.
Původní dřevěné loutky s typickýma očima a ušima vystavené ve skleněné vitríně Muzea loutkářských kultur v Chrudimi.
Podobně jako rozhlas a televize formovaly večerní zvyky rodin, což ukazuje například slavný animovaný
televizní Večerníček se znělkou Radka Pilaře, i Spejbl s Hurvínkem ovládli televizní obrazovky v několika oblíbených loutkových večerníčkových cyklech. Srovnání klíčových postav loutkového souboru
Každá z postav v souboru měla přesně vymezený charakter, vizuální znaky i psychologickou roli. Následující přehledová tabulka shrnuje vznik a charakteristiku všech pěti pilířů Skupova a Kirschnerova divadla:
Postava loutky Rok zrodu Autor výtvarné podoby Charakteristické rysy Úloha v rodinném dialogu Josef Spejbl rok 1920 Karel Nosek Frak, holá hlava, dřeváky a velké uši Popletený otec, poučuje okolí a často se sám chytí do pasti Hurvínek rok 1926 Gustav Nosek Bílá košile, kšandy, střapatá kštice a koulející oči Bystrý syn, klade zvídavé otázky a odhaluje otcovy omyly Mánička rok 1930 Gustav Nosek Červené šatičky, mašle ve vlasech a brýle Chytrá a vzorná kamarádka Hurvínka, zastupuje dětskou logiku Pes Žeryk rok 1930 Gustav Nosek Černobílý pejsek s pohyblivou tlamičkou Věrný zvířecí společník, štěkáním glosuje rodinné situace Kateřina Hovorková rok 1971 Zdeněk Juřena Přísný účes, pletený svetr a kabelka Bábinka Máničky, protipól Spejbla a zástupkyně ženského řádu
Právě přesné vyvážení charakterů umožnilo autorům tvořit stovky dialogů bez vyčerpání základního námětu. Hurvínkovy slavné repliky jako ach božínku nebo chacha to se povedlo doslova zlidověly a staly se součástí běžné hovorové češtiny.
Souhra loutkoherců na jevišti a mistrovský hlasový přednes vytvářejí dokonalou iluzi živých bytostí s vlastním myšlením a humorem. Fenomén Supraphonu: Miliony desek v dětských pokojích
Největší zásluhu na tom, že Spejbla s Hurvínkem znalo doslova každé dítě v Československu, mělo národní vydavatelství Supraphon. Zvukové nahrávky dialogů, scének a písniček vycházely na vinylových deskách po celá šedesátá, sedmdesátá i osmdesátá léta. Rodiče pouštěli desky dětem před spaním nebo si nahrávky zaznamenávali na domácí
kotoučové magnetofony z Tesly.
Příběhy jako Hurvínkova rošťárna, Spejblova učební hodina nebo Mánička v nesnázích dosáhly milionových nákladů a získaly celou řadu Zlatých a Platinových desek Supraphonu. Nahrávky měly mimořádnou režijní a hudební kvalitu, na které se podíleli přední rozhlasoví zvukaři a skladatelé. Děti znaly celé pasáže nazpaměť a dokázaly intonovat Kirschnerovy věty s dokonalou přesností.
Bezrámová okna, pět budíků a vůně benzínu. Škoda 110 R okouzlila celou ČSSR Nesmrtelný odkaz českého loutkářství
Po smrti Miloše Kirschnera v roce 1996 převzal štafetu jeho žák Martin Klásek a v současnosti pokračuje v tradici Ondřej Lážnovský. Tradice českého loutkářství, která byla v roce 2016 zapsána na reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO, má ve Spejblovi a Hurvínkovi své nejzářivější velvyslance.
V době virtuální reality a digitálních efektů zůstává dřevěná loutka na provázku dojemně skutečná. Připomíná nám poctivé divadelní řemeslo, sílu mluveného slova i kouzlo rodinného porozumění, které nepotřebuje složité technologie, ale jen otevřené srdce a laskavý smích.
Často kladené otázky o Spejblovi a Hurvínkovi
Kdy a kde se poprvé objevila loutka Spejbla? Loutka Spejbla poprvé vystoupila na podzim roku 1920 v Plzni v loutkovém divadle Josefa Skupy. Ztvárnila roli popleteného učitele ve hře po boku tradičního Kašpárka.
Kdo mluvil postavy Spejbla a Hurvínka po Josefu Skupovi? Pokračovatelem se stal Miloš Kirschner, který dokázal mluvit obě postavy v desítkách jazyků na zahraničních zájezdech. Později převzal štafetu Martin Klásek a po něm Ondřej Lážnovský.
Západní sociologové předpovídali, že sídliště zchátrají a změní se v ghetta. Místo strhávání budov ale záchrana jader a plastová okna udělaly z betonu domov pro miliony lidí Kolik zvukových nahrávek Spejbla a Hurvínka vyšlo u Supraphonu? Vydavatelství Supraphon vydalo stovky titulů na vinylových deskách, audiokazetách i kompaktních discích. Celkový prodej přesáhl pět milionů nosičů, což představuje absolutní rekord v mluveném slově u nás. Zdroje fotografií Divadelní scéna s loutkami Spejbla Hurvínka a psa Žeryka: Dontworry / wikimedia 3.0 Historické marionety Spejbla a Hurvínka v expozici muzea loutek: Palickap / wikimedia 4.0 Vedení loutek a hlasový projev na scéně divadla: Dontworry / wikimedia 3.0