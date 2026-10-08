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Dřevěné tělo, vyvalené oči a dialog generací. Jak Spejbl s Hurvínkem bavili celou ČSSR

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Charakteristický hluboký hlas otce Spejbla, udivený hlásek syna Hurvínka a štěkající pes Žeryk. Dřevěné loutky vytvořené v Plzni překonaly hranice tradičního divadla a staly se rodinným klenotem československých domácností. Zvukové nahrávky na vinylových deskách Supraphon bavily děti i rodiče a jejich laskavý humor přečkal všechny dějinné zvraty.
Dřevěné loutky Spejbla sedícího na otomanu, stojícího Hurvínka a psa Žeryka na divadelním jevišti pod lampou.

Dřevěné loutky Spejbla sedícího na otomanu, stojícího Hurvínka a psa Žeryka na divadelním jevišti pod lampou.

Zdroj: Dontworry / wikimedia 3.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 08.10.2026 19:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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