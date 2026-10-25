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Vysoký plat a byt bez pořadníku. Jak se za socialismu dalo dostat k StB

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Být součástí tajné policie znamenalo za normalizace nadstandardní peníze i přednostní bydlení. Cesta do řad Státní bezpečnosti však vedla přes přísné kádrové síto nebo bezohledné vydírání kompromitujícími materiály. Zatímco běžný občan vnímal zkratku StB především jako všudypřítomný strach ze sledování a výslechů, mocenský aparát fungoval…
Cihlová a kachlíková fasáda komplexu budov v Bartolomějské ulici v Praze

Cihlová a kachlíková fasáda komplexu budov v Bartolomějské ulici v Praze

Zdroj: ŠJů / Wikimedia CC BY-SA 3.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 11:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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