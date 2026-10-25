Vysoký plat a byt bez pořadníku. Jak se za socialismu dalo dostat k StB

Být součástí tajné policie znamenalo za normalizace nadstandardní peníze i přednostní bydlení. Cesta do řad Státní bezpečnosti však vedla přes přísné kádrové síto nebo bezohledné vydírání kompromitujícími materiály.
Zatímco běžný občan vnímal zkratku StB především jako všudypřítomný strach ze sledování a výslechů, mocenský aparát fungoval jako přísně organizovaný úřad. Působnost tajné i uniformované policie přesně vymezoval
Zákon číslo čtyřicet z roku devatenáct set sedmdesát čtyři Sbírky o Sboru národní bezpečnosti, který z obou složek vytvořil pilíře režimu. Represivní mechanismy a metody politické kontroly společnosti dnes detailně přibližuje stálá expozice Dějin dvacátého století v Národním muzeu v Praze. Uvnitř systému existovala zásadní hranice mezi uniformovaným či operativním personálem a sítí tajných civilních spolupracovníků.
Čekání na dekret a tisíce hodin brigád. Jak se za socialismu sháněl byt Kádrové síto pro kmenové důstojníky a lákadlo rychlého bytu
Dostat se mezi kmenové zaměstnance Státní bezpečnosti nebylo otázkou pouhého inzerátu v novinách. Režim si budoucí operativce vytipovával mezi oddanými členy Komunistické strany Československa, v Socialistickém svazu mládeže nebo přímo v armádních jednotkách. Kádrový profil musel být dokonalý. Prověrky zkoumaly nejen samotného uchazeče, ale také postoje jeho rodičů, sourozenců a vzdálenějších příbuzných v krizovém roce devatenáct set šedesát osm. Jakýkoliv škraloup znamenal okamžité vyřazení z výběru.
Přísné podmínky přijetí, vojenskou disciplínu a platové zařazení upravoval
Zákon číslo sto z roku devatenáct set sedmdesát Sbírky o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti. Motivací k podpisu služebního závazku byly mimořádné výhody. Vedle vysokého nástupního platu nabízelo ministerstvo vnitra přednostní možnost získat státní byt v novém paneláku bez mnohaletého čekání v pořadníku. Nováčci nastupovali na specializované školy a ti nejlepší zamířili na Vysokou školu Sboru národní bezpečnosti v Praze. Pražská Bartolomějská ulice platila za obávané sídlo vyšetřovacího aparátu komunistické bezpečnosti. Síť tajných spolupracovníků: Od ideologie po bezohledné vydírání
Zcela odlišnou skupinu tvořili tajní spolupracovníci, které si bezpečnost zavazovala v civilním životě. Nešlo o zaměstnance vnitra, ale o lékaře, herce, vědce, taxikáře i obyčejné dělníky. Získávání nových informátorů mělo přesná pravidla. Operativec si vyhlédl cíl, podrobně zmapoval jeho slabiny a pozval ho na zdánlivě nevinný pohovor. Někteří podepsali spolupráci ze strachu, jiní doufali ve snazší kariérní postup, zahraniční cesty nebo přijetí potomků na vysokou školu.
Nejsilnější zbraní estébáků však bylo vydírání. Stačilo přistižení při nedovoleném držení valut, krádeži v podniku nebo při homosexuálním styku, který byl v té době společenským tabu. Tajná policie sledovala také podsvětí a tolerovala vytipované jedince, jak dokládají dobové záznamy mapující
propojení černého trhu, kšeftování s bony a kontrolu hudebních burz. Člověk přitlačený ke zdi stál před volbou mezi kriminálem a podpisem vázacího aktu. Po něm dostal krycí jméno a musel pravidelně podávat hlášení. Centrála resortu vnitra na pražské Letné rozhodovala o kádrovém obsazení i rozpočtech ozbrojených složek. Dvojnásobné platy, poukazy na zájezdy a pád celého aparátu
Život kmenového příslušníka tajné policie provázela vysoká životní úroveň. Měsíční příjem s hodnostními příplatky a zvláštními odměnami dosahoval dvojnásobku až trojnásobku běžného výdělku v hospodářství. Podle údajů, které shromažďuje
Český statistický úřad v historických přehledech mezd Statistika&My, se průměrná mzda v osmdesátých letech pohybovala kolem tří tisíc korun. Důstojníci vnitra tak disponovali kupní silou, která jim otevírala dveře k nedostatkovému zboží.
Příslušníci měli přístup k exkluzivním rekreačním střediskům ministerstva, lepším lékařům i možnosti nakupovat luxusní západní elektroniku přes
tuzexové poukázky a zahraniční zboží. Privilegované postavení a pocit nedotknutelnosti však skončily na podzim roku devatenáct set osmdesát devět. V prosinci téhož roku nařídilo nové vedení ministerstva zastavit veškerou činnost a v únoru devatenáct set devadesát byla Státní bezpečnost definitivně rozpuštěna. Služební vozy sovětské výroby představovaly běžnou technickou výbavu složek Sboru národní bezpečnosti. Klíčové rozdíly mezi kmenovým příslušníkem a tajným spolupracovníkem
Kategorie Právní postavení Způsob zařazení Hlavní motivace Kmenový příslušník StB Zaměstnanec vnitra ve služebním poměru Důkladný kádrový výběr z KSČ, SSM a armády Vysoký plat, byt bez pořadníku a kariérní růst Agent (tajný spolupracovník) Civilní osoba bez zaměstnaneckého vztahu Vázací akt, vydírání kompromitujícími spisy Strach z vězení, kariérní ústupky nebo peníze Důvěrník StB Nevědomý nebo pasivní kontakt tajné policie Pohovory bez formálního podpisu spolupráce Snaha vyhnout se problémům při běžném kontaktu Kandidát tajné spolupráce Rozpracovávaná osoba ve stadiu prověřování Sledování a zjišťování slabin pro budoucí nábor Bez vlastního vědomí o vedeném zájmovém svazku
Vůně mýdla Fa a fronty na džíny: Jak Tuzex vytahoval z lidí západní marky Často kladené otázky o Státní bezpečnosti
Kdo byl kmenovým příslušníkem StB? Šlo o profesionálního zaměstnance ministerstva vnitra, který nosil uniformu nebo pracoval v civilu jako operativní důstojník, vyšetřovatel či analytik.
Musel každý tajný spolupracovník podepsat závazek? Většina agentů podepisovala písemný vázací akt a volila krycí jméno. U nižších kategorií, například u důvěrníků, však formální podpis často neexistoval. Kdy byla Státní bezpečnost oficiálně zrušena? Činnost tajné policie byla ukončena v prosinci devatenáct set osmdesát devět a k jejímu formálnímu rozpuštění došlo rozkazem ministra vnitra prvního února devatenáct set devadesát. Zdroje fotografií Kachlíkárna v Bartolomějské ulici: ŠJů / Wikimedia CC BY-SA 3.0 Ministerstvo vnitra na Letné v Praze: Gampe / Wikimedia CC BY-SA 4.0 GAZ dvacet čtyři Volha Veřejné bezpečnosti: Reise Reise / Wikimedia CC BY-SA 4.0