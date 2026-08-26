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Mobilní operátor O2 dostal od antimonopolu obří pokutu přes čtvrt miliardy korun

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Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) udělil obří pokutu přes 262 milionů korun mobilnímu operátorovi O2 Czech Republic (na fotce ředitel Jindřich Fremuth) ze skupiny PPF. Společnost SHERLOG Technology ve stejném případu dostala od antimonopolu pokutu ve výši 18,4 milionu.
Mobilní operátor O2 dostal od antimonopolu obří pokutu přes čtvrt miliardy korun

Mobilní operátor O2 dostal od antimonopolu obří pokutu přes čtvrt miliardy korun

Zdroj: Borovan.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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