Mobilní operátor O2 dostal od antimonopolu obří pokutu přes čtvrt miliardy korun

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) udělil obří pokutu přes 262 milionů korun mobilnímu operátorovi O2 Czech Republic (na fotce ředitel Jindřich Fremuth) ze skupiny PPF. Společnost SHERLOG Technology ve stejném případu dostala od antimonopolu pokutu ve výši 18,4 milionu.
"Společnosti SHERLOG Technology a O2 Czech Republic se dopustily kartelové dohody v oblasti monitoringu vozidel a dalších dopravních prostředků a elektronické knihy jízd. Za protisoutěžní jednání uložil úřad svým prvostupňovým rozhodnutím SHERLOG pokutu ve výši 18 357 000 korun a společnosti O2 pokutu 262 320 000 korun. Společnosti SHERLOG byl nadto uložen i zákaz plnění veřejných zakázek na šest měsíců. Rozhodnutí je nepravomocné a může být proti němu podán rozklad, o kterém bude rozhodovat předseda ÚOHS," informoval antimonopolní úřad. Trest zákaz plnění veřejných zakázek pro O2 uložen nebyl.
"Rozhodnutí ÚOHS jsme obdrželi a nyní jej detailně analyzujeme. Jde o prvostupňové a nepravomocné rozhodnutí, s jehož závěry nesouhlasíme. Jsme přesvědčeni, že spolupráce se společností SHERLOG byla legitimním obchodním vztahem mezi výrobcem technologického řešení a jeho distributorem a byla také v souladu s pravidly hospodářské soutěže. Odmítáme proto závěr, že by šlo o zakázanou dohodu mezi konkurenty. Proti rozhodnutí podáme rozklad náš postoj budeme důsledně obhajovat také v dalším řízení a v případě potřeby také soudní cestou," uvedla pro Borovan.cz ředitelka komunikace O2 Veronika Zachariášová.
Podle úřadu se obě firmy měly dopustit porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže i unijních soutěžních pravidel, když si "nejméně v období od 7. prosince 2012 do 9. června 2022 rozdělily zákazníky a prostřednictvím vzájemné komunikace a výměny informací koordinovaly nabízení a prodej služeb monitoringu vozidel a jim podobných dopravních mobilních prostředků a elektronické knihy jízd těmto zákazníkům. Vzájemná koordinace se týkala také nabídek zadavatelům veřejných zakázek v rámci výběrových řízení."
ÚOHS případ šetří od roku 2022. V průběhu správního řízení úřad zjistil, že obě společnosti dlouhodobě spolupracovaly při poskytování služby O2 Car Control. Samotná obchodní spolupráce na společném produktu nebyla předmětem postihu. Úřad však dospěl k závěru, že smluvní ujednání uzavřená v prosinci 2012 šla nad rámec běžné obchodní spolupráce. SHERLOG měl být "významně omezen" při nabízení vlastního produktu SHERLOG Trace, který představoval konkurenční alternativu k produktu O2 Car Control. Podle úřadu tak vznikl mechanismus, kdy si obě firmy rozdělovali zákazníky a koordinovali své aktivity.
Tento mechanismus nebyl podle ÚOHS pouze formálním ustanovením smlouvy, ale měl být v praxi dlouhodobě uplatňován. "E-mailová komunikace mezi oběma společnostmi podle úřadu dokládá, že si soutěžitelé v konkrétních případech vzájemně sdělovali informace o obchodních příležitostech a koordinovali, kdo bude o daného zákazníka nebo veřejnou zakázku usilovat. Takový postup byl zjištěn například ve vztahu k zakázkám pro Nové Město na Moravě, Letiště Praha či Zařízení služeb Ministerstva vnitra," sdělil úřad.