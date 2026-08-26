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V červnu rostl prodaný náklad Sportu, seznamácké Právo pokračovalo v silném pádu

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Týmu deníku Sport (Czech News Center) se v kontextu posledního vývoje českého printového trhu podařil husarský kousek. Za měsíc červen 2026 dokázal meziročně navýšit průměrný prodaný náklad periodika. Všechny ostatní celostátní deníky klesaly, nejvíce Právo, které vlastní miliardář Ivo Lukačovič. Vyplývá to z údajů kanceláře ověřování nákladů tisku ABC ČR.
V červnu rostl prodaný náklad Sportu, seznamácké Právo pokračovalo v silném pádu

V červnu rostl prodaný náklad Sportu, seznamácké Právo pokračovalo v silném pádu

Zdroj: Borovan.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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