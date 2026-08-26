V červnu rostl prodaný náklad Sportu, seznamácké Právo pokračovalo v silném páduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V červnu rostl prodaný náklad Sportu, seznamácké Právo pokračovalo v silném pádu
Poradenská firma Deloitte má novou šéfku komunikace. Na pozici head of communications nastupuje Kateřina...
Dobrodružný sci-fi snímek Spider-Man: Zbrusu nový den (foto; Sony Pictures) dosáhl v České republice další...
Klíčová miliardová investice Českých Radiokomunikací - stavba obřího datového centra Prague Gateway DC na...
Televize Prima (majitel Ivan Zach) startuje další, jubilejní 20. řadu soutěžní show Máme rádi Česko (foto)...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →