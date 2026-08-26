Na Novu se vrací seriál s milionovou sledovaností Kriminálka AndělPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na Novu se vrací seriál s milionovou sledovaností Kriminálka Anděl
Asociace televizních organizací (ATO), která sdružuje největší televize na českém trhu plus mediální...
Poradenská firma Deloitte má novou šéfku komunikace. Na pozici head of communications nastupuje Kateřina...
Dobrodružný sci-fi snímek Spider-Man: Zbrusu nový den (foto; Sony Pictures) dosáhl v České republice další...
Klíčová miliardová investice Českých Radiokomunikací - stavba obřího datového centra Prague Gateway DC na...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →