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Na Novu se vrací seriál s milionovou sledovaností Kriminálka Anděl

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Televize Nova vrací do vysílání jeden ze svých největších seriálových taháků. Od pondělí 31. srpna se v prime time objeví na obrazovce další, v pořadí osmá řada seriálu Kriminálka Anděl (foto). Celkem je připraveno 16 premiérových epizod.
Na Novu se vrací seriál s milionovou sledovaností Kriminálka Anděl

Na Novu se vrací seriál s milionovou sledovaností Kriminálka Anděl

Zdroj: Borovan.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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