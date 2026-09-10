Jak dnes žije Hasselhoff z Pobřežní hlídky: Tři manželství, boj s alkoholem a chodítko v 74 letech

Pravda je méně dramatická, než jak vypadá na první pohled, ale ani zdaleka není růžová. Chodítko souviselo s fyzioterapií po výměně kolene a kyčle, tedy s pooperační rekonvalescencí, nikoli s náhlým kolapsem. Jenže ortopedické operace jsou jen poslední vrstva příběhu, který zahrnuje tři manželství, veřejně přiznaný alkoholismus, smrt bývalé ženy a tichý ústup z centra zábavy, která ho kdysi definovala.
Od Mitche Buchannona k rehabilitačnímu centru
V devadesátých letech byl Hasselhoff synonymem kalifornského slunce. Pobřežní hlídka, kterou spoluprodukoval a v níž ztvárnil záchranáře Mitche Buchannona, se podle oficiálních materiálů FOX stala nejsledovanějším seriálem na planetě. Předtím už osm let řídil mluvící auto v Knight Riderovi. V Německu plnil stadiony jako popová hvězda. V Česku ho znali i lidé, kteří nikdy neviděli jedinou epizodu; stačil duet s Helenou Vondráčkovou „More Than Words Can Say“ z roku 1998.
O třicet let později je obraz jiný. V květnu 2025 ho paparazzi zachytili na vozíku před plánovanou operací kolene. O necelý rok později, v dubnu 2026, přišly snímky s chodítkem. Zdroj blízký herci pro TMZ uvedl, že jde o standardní součást fyzioterapie po výměně kolene i kyčle. Ortopedické autority, včetně Americké akademie ortopedických chirurgů, potvrzují, že chodítko nebo berle po těchto zákrocích patří k běžné rekonvalescenci. Žádná jiná vážná diagnóza veřejně doložena nebyla.
Tři ženy, dvě dcery, jedno prohlášení o zármutku
Hasselhoffův osobní život se dá číst jako triptych.
- Catherine Hicklandová – první manželství v osmdesátých letech, skončilo rozvodem.
- Pamela Bachová – sňatek v roce 1989, dvě dcery Taylor Ann a Hayley Amber. Hasselhoff podal žádost o rozvod v lednu 2006, uprostřed eskalujících problémů s alkoholem a veřejného opatrovnického sporu.
- Hayley Robertsová – velšská modelka o třiatřicet let mladší. Zásnuby v roce 2016, svatba 31. července 2018 v italské Apulii. K srpnu 2026 jsou spolu.
Nejtěžší ránu přinesl březen 2025. Pamela Bachová zemřela 5. března ve věku šestapadesáti let. Hasselhoff vydal stručné rodinné prohlášení, v němž žádal o soukromí. Silnější veřejnou reakci zveřejnily obě dcery; Taylor na sociálních sítích napsala, že „bolest je nesnesitelná“. Pro muže, který s Pamelou prožil sedmnáct let manželství, dva porody a jeden z nejsledovanějších rozvodů v americké televizi, to byla ztráta, kterou žádné prohlášení nemohlo obsáhnout.
Hamburger na podlaze
Slova „boj s alkoholem“ u Hasselhoffa nejsou mediální nálepka. Jsou diagnóza, kterou sám potvrdil.
V červenci 2006 ještě v rozhovoru pro CBS tvrdil, že nepije. O rok později se na internet dostalo video, které natočila jeho tehdy šestnáctiletá dcera Taylor: Hasselhoff leží na podlaze hotelového pokoje, opilý do bezvědomí, a snaží se jíst hamburger. Záběry byly tak brutální, že se staly virálním symbolem celebrity na dně. V květnu 2007 se veřejně označil za „zotavujícího se alkoholika“. Během opatrovnického sporu mu byly dočasně pozastaveny návštěvy dcer.
V roce 2010 už mluvil jinak. V rozhovoru pro CNN společně s dcerami rámoval závislost jako nemoc, ne jako ostudu. Taylor tehdy popsala, jak kvůli otcově kauze čelila posměškům ve škole. Hayley přišla o velkou modelingovou zakázku. Hasselhoff řekl, že právě dcery ho přiměly téma otevřít veřejně. Od té doby se k alkoholu vyjadřuje jako k uzavřené kapitole. Ověřit to zvenčí nelze, ale žádný veřejný incident od roku 2007 doložen není.
Pobřežní hlídka bez Hasselhoffa
Značka Baywatch mezitím žije dál. Původní série prošla remasterem a je dostupná ve vybraných zemích přes oficiální web. A v lednu 2027 má na americké stanici FOX premiéru reboot, který ale nestojí na Hasselhoffovi. Hlavní roli hraje Stephen Amell jako dospělý Hobie Buchannon, syn Hasselhoffovy původní postavy. Do děje vstupuje i Hobieho dcera Charlie. Z veteránů se vracejí David Chokachi a Erika Eleniaková, ale Hasselhoff mezi oficiálně potvrzenými jmény není.
Pro české diváky zatím chybí potvrzená platforma. V Británii a Irsku poběží reboot na Sky a NOW, Prime Video má práva pro vybrané evropské trhy, Česko ale v seznamu k srpnu 2026 jmenováno není. Dá se čekat, že distribuce se rozšíří, ale jistota to není.
Je to paradox hodný celé Hasselhoffovy kariéry: reboot staví na odkazu jeho postavy, ale fyzicky ho nepotřebuje. Mitch Buchannon je v příběhu přítomný jako otec, jako legenda, jako stín, i bez toho, aby jeho představitel stál před kamerou.
Ani troska, ani hvězda
Redakci VIPŽivot neuniklo, že na svém oficiálním webu Hasselhoff v roce 2026 sdílí fotky z dovolené v Cancúnu s Hayley Robertsovou a oznamuje narození druhé vnučky. Nepůsobí jako muž, který se zhroutil. Spíš jako někdo, koho doběhl věk, vlastní tělo a vlastní minulost, a kdo se s tím vyrovnává tiše, bez kamer, které ho kdysi definovaly.
Podle nás je Hasselhoff dnes víc než cokoli jiného symbol generace, která vyrostla na devadesátkách a teď zjišťuje, že její hrdinové potřebují nová kolena. Chodítko před rehabilitačním centrem v Los Angeles není konec příběhu. Je to jen jiná kapitola, pomalejší, bolavější a bez úvodní znělky.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová