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Verstappen kritizuje předjíždění: Tohle není závodění

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Max Verstappen popsal, proč ho předjíždění podle nových pravidel F1 příliš nebaví. Zatímco soupeři mezi sebou plýtvají energií, on je může snadno předjet a upozorňuje, že nejde o skutečné závodění.
Verstappen kritizuje předjíždění: Tohle není závodění

Verstappen kritizuje předjíždění: Tohle není závodění

Zdroj: SvětFormule.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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