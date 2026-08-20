Obchody vás tlačí do akcí, i když nemusíte ušetřit: bývalá prodavačka popsala hru se slevami v regálech

O tom, že v českých obchodech není všechno tak úplně v pořádku, asi není třeba polemizovat. Ovšem mít takový důkaz z první ruky se určitě hodí.
My jeden takový máme – poskytla nám ho bývalá prodavačka Lenka T. z Prahy. Bližší info o sobě uvádět nechtěla (nesvěřila se ani, pro který z velkých řetězců pracovala) a my se jí vlastně ani nedivíme. A co nám napsala?
Maloobchodní prostředí je pečlivě navrženo tak, aby maximalizovalo prodej a zisk, často na úkor nic netušícího spotřebitele. Představme si taktiky, které obchody používají, aby nenápadně – nebo někdy i ne tak nenápadně – přiměly zákazníky utratit více peněz, než původně plánovali.
Velké klamání se slevou
Jeden z nejrozšířenějších triků v maloobchodě zahrnuje strategické využívání výprodejů a slev.
„Jedná se o psychologickou hru, kdy jsou standardní ceny nadsazeny, aby následné slevy vypadaly velkoryseji, než ve skutečnosti jsou. Tatopíše paní Lenka. Podobné praktiky potvrzují i zkušenosti čtenářů portálu taktika je obzvláště rozšířená v kategoriích toaletních a čisticích prostředků, kde jsou základní ceny nastaveny neobvykle vysoko, aby bylo možné v období výprodejů provádět dramatické slevy,“ SeznamZprávy. Zdroj fotografie: Depositphotos Časově omezené nabídky jsou psychologickou taktikou, jejímž cílem je vyvolat strach z promeškání. Hra s čísly aneb psychologie
„
Obchody často inzerují slevy ve výši až 60 %. A víte proč? Na školení nám říkali, že se tím u zákazníků vytváří pocit naléhavosti, který je poté vede k hromadným nákupům. Proto musí být tyhle slevy vždycky výrazně viditelné – dodává. Před nátlakem při nákupu varuje i web vyvolávají tak dojem, že si jich všimne každý, a výhodná nabídka se tak brzy rozebere. Skutečnost je taková, že kdyby byly každodenní ceny nastaveny rozumněji, spotřebitelé by mohli výrazně ušetřit, aniž by museli lovit výhodné nabídky nebo si dělat zásoby zboží,“ iDnes. Když nefunguje samoobslužka, nemusí to být váš problém
„
Stává se vám, že pokladna hlásí chybu třeba u pečiva? Prostě ho položíte na pultík a ona ho nepozná? Pak to znamená, že nesouhlasí hmotnost – Levně však můžete nakoupit i bez těchto praktik, může tam být klidně méně náplně, než vám slibovali. Pokud se vám to u některých kousků děje pravidelně, jde o jasný signál, že vás prodejci šidí.“ když víte, kam zajít, jak jsme na webu adbz radili. Zdroj fotografie: Pixabay O tom, že nás obchody klamou, ví asi každý. Slova bývalé prodavačky to ovšem jen potvrzují. Časově omezené nabídky
„
Časově omezené nabídky jsou další psychologickou taktikou, jejímž cílem je vyvolat strach z promeškání (je pro to zkratka FOMO). píše ještě v závěru paní Lenka. Rozhodnutí zákazníků pak často nejsou založena na skutečné potřebě, ale na vnímaném nedostatku a hodnotě, kterou výprodej představuje. To je oficiální citace ze školicích papírů, nedělám si legraci,“
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková