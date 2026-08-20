Litvínov po záchraně sází na podpis léta. Hübl vidí u Kämpfa a Kašových nejlepší formaci v lize, pro Chomutov získal Baránka

Ještě v dubnu Litvínov bojoval o holou extraligovou existenci. Baráž s Jihlavou, nervózní prodloužení prvního zápasu, pak teprve úlevné 5:0 v pátém duelu a konečných 4:1 na zápasy. Akcionáři přitom jen pár měsíců předtím zrušili strategický pokyn k likvidaci společnosti. A teď? Nový vlastník, 120 milionů od ORLEN Unipetrolu na tři roky a podpis, který má z klubu po existenční krizi udělat znovu konkurenceschopnou sílu. Kämpf uprostřed, bratři Ondřej a David Kaše na křídlech. Na papíře to vypadá jako lajna, o které se bude mluvit. Otázka zní, jestli i na ledě.
Proč je Kämpf víc než symbolický návrat
David Kämpf není sentimentální posila pro fanoušky. Je to centr, který v NHL odehrál devět sezon a specializoval se na nejtěžší minuty: vhazování, oslabení, práci proti nejlepším útokům soupeře. Přichází ve 31 letech, tedy v produktivním věku pro defenzivního pivota, a podepsal na tři sezony. To není výpůjčka na zkoušku. Je to závazek, který říká: stavím na tom další roky kariéry.
Bratři Kašové mu po boku dávají ofenzivní rozměr, který sám nikdy neměl za úkol dodávat. Ondřej Kaše v základní části 2025/26 nasbíral 25 bodů ve 33 zápasech, David Kaše přidal 17 bodů ve 28 startech, a to v týmu, který se propadl do baráže. Všichni tři se znají z mládežnických výběrů a reprezentace, mluví o vzájemné chemii jako o něčem, co nemusí budovat od nuly. David Kaše Kämpfa popsal jako hráče „top úrovně“. Ondřej po podpisu hlásil, že je „fit a hladový po vítězství“.
Jenže „nejlepší formace v lize“ je zatím projekce, ne výsledek. V ostrém extraligovém zápase ji Litvínov uvidí poprvé 16. září proti Kometě Brno. O dva dny později doma s Pardubicemi, 20. září ve Vítkovicích. Tři zápasy za pět dní, brutální rozjezd, který ukáže, jestli papírová síla přežije kontakt s realitou.
Litvínov po záchraně: stabilizace, ne euforie
Aby Kämpfův podpis nebyl jen emotivním gestem, musel se nejdřív změnit celý klub. V červnu 2026 přešel většinový podíl 70,95 % na společnost Hokej Litvínov a.s. Jiřího Šlégra a Roberta Kysely. ORLEN Unipetrol zůstal generálním partnerem a zavázal se k podpoře 120 milionů korun na tři roky. Nové vedení v čele s Kamilem Burdou mluví o stabilizaci procesů a pevných základech.
Kontext je důležitý. Ještě v lednu 2026 existovalo platné usnesení akcionářů o likvidaci společnosti od sezony 2026/27. Teprve jeho zrušení otevřelo cestu k tomu, aby klub vůbec mohl jednat o posilách. Litvínov tedy nestaví na dlouholeté stabilitě. Staví na tom, že se vyhnul propasti a teď má poprvé za dlouhou dobu jasnou vlastnickou strukturu i finanční rámec.
Materiál na posun vzhůru tam je. Říkat ale automaticky „útok na titul“ by bylo předčasné. Reálnější je mluvit o návratu mezi kluby, které nebudou v březnu počítat zápasy do baráže.
Hübl a druhá severočeská linka: Chomutov staví jinak
Zatímco Litvínov investuje do hvězdné formace, padesát kilometrů na západ Viktor Hübl skládá kádr z jiného materiálu. Litvínovská legenda dnes pracuje jako výkonný manažer a člen trenérského štábu Pirátů Chomutov. Pozice sportovního manažera v klubu zůstává neobsazená, personální rozhodnutí řeší trenérský tým jako celek, a Hübl je u každého z nich.
16. srpna podepsal Marek Baránek. Smlouva do konce října s opcí pro zbytek sezony. Žádný velký balík, žádný tříletý závazek, pragmatické hodnoticí okno. Baránek v minulé extraligové sezoně odehrál 26 zápasů za Litvínov (1+2) a 5 za Liberec bez bodu. Chomutov od něj čeká důraz, fyzickou hru a pomoc v přesilovkách. Sám obránce jako důvody podpisu uvedl rodinu a dojmy z tréninků.
Piráti zároveň testují Martina Hanzla, který se začátkem srpna zapojil do tréninku, zatím bez veřejně oznámené smlouvy. Z Litvínova přicházejí na střídavé starty Ondřej Baláž a Matěj Maštalířský. Severočeské kluby tak fungují v provozním propojení: Litvínov dodává mladé hráče, kteří potřebují minuty, Chomutov získává posily bez velkých investic.
Dvě ambice, jeden region
Kontrast je ostrý. Litvínov staví kolem jedné formace příběh o návratu mezi elitu. Chomutov po sezoně, v níž zachraňoval účast v Maxa lize až do konce, hledá cestu do klidnějších pater soutěže. Oba kluby přitom spojuje nejen geografie, ale i konkrétní hráčská spolupráce a v případě Hübla i osobní most mezi oběma kabinami.
Chomutov otevírá Maxa ligu už 9. září ve Zlíně, Baránkův kontrakt do konce října pokrývá celé rozjezdové okno soutěže. Litvínov startuje o týden později. Do konce září bude jasné, jestli Kämpf s Kašovými skutečně fungují jako lajna, o které se mluví, nebo jestli potřebují víc času na sehrání.
Jedno je jisté: severočeský hokej má po měsících existenčních úzkostí zase důvod dívat se dopředu. V Litvínově s ambicí, v Chomutově s pokorou. Obojí je po tom, čím si oba kluby prošly, legitimní strategie.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka