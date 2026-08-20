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Komplikace na silnicích v Jihlavě: Uzavírka v Brněnské i v Žižkově se prodlouží

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Dopravu v krajském městě Vysočiny aktuálně výrazně ovlivňují práce na silnici v Brněnské a Žižkově ulici. V obou případech bude uzavírka delší, než bylo původně avizováno a lidé kritizují, že často nevidí dělníky.
Komplikace na silnicích v Jihlavě: Uzavírka v Brněnské i v Žižkově se prodlouží

Komplikace na silnicích v Jihlavě: Uzavírka v Brněnské i v Žižkově se prodlouží

Zdroj: Město Jihlava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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Jihlavská Drbna
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