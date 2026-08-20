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Po prohře soupeři vykloubil čelist. Pak boxer zabil novináře, který mu pomáhal

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James Butler v roce 2001 po prohraném charitativním zápase napadl Richarda Granta pěstí bez rukavice a dostal čtyři měsíce vězení. O tři roky později zabil novináře Sama Kellermana, který mu poskytl bydlení.
Po prohře soupeři vykloubil čelist. Pak boxer zabil novináře, který mu pomáhal

Po prohře soupeři vykloubil čelist. Pak boxer zabil novináře, který mu pomáhal

Zdroj: IBF
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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