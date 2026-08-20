Po prohře soupeři vykloubil čelist. Pak boxer zabil novináře, který mu pomáhal

Box měl 23. listopadu 2001 v newyorském Roseland Ballroomu pomáhat rodinám policistů a hasičů zasažených teroristickými útoky z 11. září. Hlavní zápas ale skončil scénou, která se zařadila mezi nejhorší útoky po skončení boxerského duelu.
Úder po verdiktu
Richard Grant porazil favorizovaného Jamese Butlera jednomyslným rozhodnutím po deseti kolech. Když pak přišel k soupeři po vyhlášení výsledku, Butler ho místo běžného pozdravu trefil tvrdým úderem bez rukavice. Dobový záznam agentury AP zveřejněný Los Angeles Times potvrzuje, že Grant po ráně skončil na zemi a Butler následně čelil obvinění z napadení druhého stupně.
Následky nebyly malé. Grant měl podle pozdějšího ohlédnutí ESPN vykloubenou čelist a poraněný jazyk. Butler byl za útok odsouzen a čtyři měsíce strávil ve věznici Rikers Island.
Incident navíc přišel na akci věnované obětem a rodinám záchranářů po útocích na Světové obchodní centrum. V hledišti proto seděly stovky policistů a hasičů. Boxer, který nezvládl porážku, tak skončil v rukou policie krátce po odchodu z ringu.
Vražda Sama Kellermana
Tím však Butlerův příběh neskončil. V roce 2004 žil v Los Angeles u svého přítele Sama Kellermana, sportovního novináře a mladšího bratra známého boxerského moderátora Maxe Kellermana. Sam mu nabídl bydlení v době, kdy se Butler pokoušel znovu nastartovat kariéru.
Kellerman byl v říjnu 2004 nalezen mrtvý ve svém hollywoodském bytě. Policie uvedla, že utrpěl opakované rány do hlavy a poblíž těla našla kladivo. V bytě byl také založen požár. Butler byl následně zatčen a případ zamířil k soudu.
V březnu 2006 Butler přiznal vinu za usmrcení a žhářství. Původní obvinění z vraždy bylo v rámci dohody zrušeno. Soud mu následně uložil trest 29 let a čtyř měsíců vězení, jak tehdy informovala agentura AP prostřednictvím ESPN.
Muž, který se do širšího povědomí dostal útokem na soupeře po skončení zápasu, tak o několik let později ukončil vlastní boxerskou kariéru mnohem závažnějším činem. Zabil člověka, který mu v těžkém období nabídl pomoc a nechal ho bydlet ve svém bytě.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka