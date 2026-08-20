Sedm kilometrů pod mořem našli hřbitov velryb. Některé ostatky tam leží miliony let

Nejstarší datované kosti tam leží více než pět milionů let. Nejde ale jen o obrovský podmořský „hřbitov“. Každá velryba, která dopadne do potravou chudé hlubiny, na desítky let vytvoří oázu života. A právě v Diamantině lze dnes sledovat oba konce tohoto procesu současně: mrtvé tělo, kolem něhož se rodí nový ekosystém, i jeho fosilii, která o miliony let později vypráví příběh evoluce velryb.
První kost čekala téměř přesně sedm kilometrů pod hladinou
Výprava probíhala od února do března 2023 z výzkumné lodi Tansuoyihao. Fendouzhe, ponorka schopná sestoupit až přibližně jedenáct kilometrů hluboko, při jednom z prvních ponorů objevila velrybí fosilie u Dordrecht Deep v hloubce 7 002 metrů. Následovalo 32 ponorů zaměřených na mapování okolního dna.
Studie publikovaná v červnu 2026 v Nature pak popsala rozsáhlou oblast s pěti aktivními velrybími pády a stovkami fosilních pozůstatků. Nejhlubší aktivní ekosystém kolem velrybích kostí vědci zaznamenali v 6 788,7 metru – o více než 2,5 kilometru hlouběji než nejhlubší podobný aktivní systém známý před tímto výzkumem.
Slovo „hřbitov“ je přitom jen metafora. Nic nenasvědčuje tomu, že by velryby do Diamantiny připlouvaly umírat nebo že by se některé druhy potápěly až k sedmikilometrovému dnu. Mezi moderními pozůstatky byla například identifikována plejtvákovitá velryba, která se živí v horních vrstvách oceánu.
Po smrti se její tělo prostě potopilo. U zobákovitých velryb, které se skutečně potápějí velmi hluboko, může jejich ekologie přispívat k tomu, že se v oblasti objevují častěji, ale vysokou koncentraci kostí zřejmě vytváří kombinace biologických a geologických podmínek.
Mrtvá velryba je v hlubokém oceánu něco jako spadlý supermarket
V hlubinách téměř neexistuje primární produkce založená na slunečním světle. Většina energie přichází shora v podobě drobných částic organické hmoty – takzvaného mořského sněhu. Když však na dno dopadne několik desítek tun velrybího těla, je to událost úplně jiného řádu. Nejprve se na mršině živí velcí mrchožrouti.
Poté přicházejí korýši, měkkýši a červi a nakonec nastupuje fáze, která může trvat desítky let: bakterie rozkládají tuky uložené v kostech, vznikají sloučeniny síry a kolem kostry se rozvíjí společenstvo založené na chemosyntéze.
Mezi nejpodivnější obyvatele patří červi rodu Osedax. Nemají ústa ani žaludek. Do kosti pronikají kořenovitými strukturami, pomáhají si kyselinou a spolupracují se symbiotickými bakteriemi, díky nimž získávají živiny uvězněné uvnitř kostní hmoty.
Právě Osedax, hadice, plži, mlži závislí na chemosyntéze a množství hadicovitých či hvězdicovitých živočichů se objevilo i na aktivních velrybích pádech v Diamantině. Autoři tam rozlišili nejméně 35 taxonů makrofauny a genetické analýzy naznačily, že řada z nich může být pro vědu dosud nepopsaná.
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Proč právě tady zůstávají kosti miliony let
Největší záhada nebyla v tom, že na dno občas spadne velryba, ale proč se právě zde zachovalo tolik pozůstatků. Na některých místech výzkumníci vypočítali hustotu až 759,5 velrybího pozůstatku na čtvereční kilometr.
Velkou část fosilního materiálu tvoří extrémně husté čenichové kosti zobákovitých velryb, které patří k nejkompaktnějším kostem současných obratlovců. Ty rozkladu odolávají výrazně lépe než většina skeletu. Postupně je navíc pokrývají oxidy železa a manganu, které jejich zachování ještě podporují.
Druhou část odpovědi poskytuje samotné dno. Sedimentace v oblasti je mimořádně pomalá, přibližně 0,05 až 0,55 centimetru za tisíc let. Kosti tedy nejsou rychle pohřbeny ani zničeny a na některých vyvýšených místech mohou zůstávat vystavené neuvěřitelně dlouho. Vědci použili izotopy stroncia u 33 fosilních vzorků; u 25 z nich získali využitelná stáří mezi přibližně 120 tisíci a 5,26 milionu let.
Z hřbitova se stal archiv evoluce
Pozůstatky nepatří pouze současným druhům. Mezi dobře zachovanými lebkami vědci identifikovali vyhynulé zobákovité velryby a popsali dokonce nový druh Pterocetus diamantinae. Některé fosilie ukazují, že příbuzní dnešních hlubinných zobákovitých velryb tuto oblast využívali už v raném pliocénu. Diamantina tak neuchovává jeden katastrofický okamžik, ale miliony let dlouhou sérii jednotlivých úmrtí.
To je možná nejpozoruhodnější část objevu. Pět současných velrybích pádů ukazuje, jak mrtvé tělo vytváří nový svět. Stovky fosilií ukazují, že stejný proces probíhal ve stejné oblasti miliony let před námi. Autoři proto uvažují dokonce o jakémsi 1 200 kilometrů dlouhém koridoru velrybích pádů, který mohl opakovaně poskytovat ostrůvky potravy specializovaným hlubokomořským organismům.
Velryba tedy smrtí v hlubokém oceánu nekončí. Nejdřív se na několik desetiletí stane ekosystémem.
A v Diamantině se některé z nich nakonec staly i fosilním archivem celého oceánu.
Věděli jste, že…
…Osedax, přezdívaní „zombie worms“, byli objeveni teprve v roce 2002? Některé druhy mohou velrybí kostru poškodit tak účinně, že její viditelné pozůstatky zmizí během několika let. V Diamantině jsou proto miliony let staré husté čenichové kosti zobákovitých velryb o to mimořádnější.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Nature – A 5.3-million-year-old deep-sea whale necropolis in the Diamantina Zone [2], Smithsonian Ocean – Life After Whale [3], Smithsonian Ocean – How Whale Graveyards Sustain Ocean Life [4], MBARI – Osedax Studies [5]. img AI generated