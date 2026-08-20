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Sedm kilometrů pod mořem našli hřbitov velryb. Některé ostatky tam leží miliony let

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Když se čínská hlubokomořská ponorka Fendouzhe v roce 2023 ponořila do Diamantinské zóny v jihovýchodním Indickém oceánu, vědci narazili v hloubce kolem sedmi kilometrů na velrybí kosti. Další se objevily při následujících ponorech. A další. Nakonec výzkumníci zdokumentovali 476 fosilních kytovců a pět relativně nedávných velrybích pádů rozesetých podél přibližně 1 200 kilometrů mořského dna.
Sedm kilometrů pod mořem našli hřbitov velryb. Některé ostatky tam leží miliony let

Sedm kilometrů pod mořem našli hřbitov velryb. Některé ostatky tam leží miliony let

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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