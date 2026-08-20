Plavecký šampion Knedla jel se Stříteským sto padesát lesem. Bylo to brutální, přiznal zlatý znakař

14. srpna 2026 se v pařížském bazénu odehrál závod, ve kterém první čtyři plavci proťali cíl v rozmezí čtyř setin sekundy. Knedla dohmátl v čase 24,11 a o jednu setinu před ním zůstal Kliment Kolesnikov, o tři setiny Pavel Samusenko. Evropský titul na 50 metrů znak putoval do Fryštáku. Jenže tentýž člověk, který v bazénu dokáže pracovat s mikroskopickými zlomky času a tlaku, o dva roky dříve seděl vedle Dominika Stříteského v závodním voze a prožíval něco, na co ho žádný trénink nepřipravil.
Svezení, které se nezapomíná
V polovině srpna 2024 se Knedla krátce po návratu z pařížské olympiády vrátil domů na Zlínsko. Právě tehdy se svezl v závodním speciálu po boku Stříteského, jednoho z nejrychlejších českých rallyových jezdců. Podle iDNES zážitek shrnul jedním slovem: „Brutální.“ Expresivní reakce olympionika, zvyklého na adrenalin semifinálových rozplaveb, ukazuje něco podstatného: sportovní odvaha se nedá přenést z jedné disciplíny do druhé jako kufr.
V bazénu Knedla kontroluje každý záběr, každý nádech, každou setinu. V lese při sto padesáti nemá kontrolu nad ničím. Řídí někdo jiný, stromy se blíží z obou stran a jediné, co zbývá, je důvěra v pilota. Pro člověka, jehož kariéra stojí na absolutním ovládání vlastního těla, je to opak všeho naučeného.
Ze Zlínska přes Indianu do Paříže
Knedlova cesta k evropskému zlatu vedla přes kontinent. V létě 2025 žil a trénoval na Indiana University v Bloomingtonu, kde studuje management a marketing. Bydlí v pronajatém domě, vaří si sám a občas jde do finále po krátkém spánku, protože den předtím dodělával školní povinnosti. Americkou přípravu si ale pochvaluje: tvrdší objem, jiný systém, vyšší konkurence na každém tréninku.
Z Fryštáku do Bloomingtonu je přes osm tisíc kilometrů. Přesto Knedla zůstává pevně ukotvený v regionu, kde vyrostl. Po olympiádě 2024 trávil volno doma, navštěvoval rodinu, objevoval se na lokálních akcích. A právě tady vstupuje do příběhu Barumka.
Barumka jako součást identity
Barum Czech Rally Zlín není pro lidi ze Zlínska jen motorsportový podnik. Je to kulturní událost, která každý srpen promění celý kraj. Knedla v tomto prostředí vyrostl a jeho zájem o rallye nepůsobí jako marketingový tah úspěšného sportovce, ale jako přirozená součást zlínské výchovy.
V roce 2024 se v rámci Barumky jela i Green Rally, doprovodná soutěž pro elektrické a hybridní vozy, postavená ne na rychlosti, ale na přesnosti a práci s ideálním časem. Jízda pravidelnosti, nikoli adrenalinový sprint. Kontrast se svezením ve Stříteského speciálu je zřejmý: na jedné straně závodní vůz řítící se lesem, na druhé disciplinovaná jízda, kde se počítá každá vteřina odchylky od předpisu. Obojí spadá pod jednu rallye, obojí Knedlu zajímá.
Stříteský a tvrdá strana Barumky
Dominik Stříteský, pilot, vedle kterého Knedla zažil svůj nejintenzivnější automobilový moment, se na Barum Rally 2025 vrátil jako obhájce. Startovní listina ho vedla pod číslem devět se spolujezdcem Ladislavem Kučerou. Víkend 15.–17. srpna 2025 mu ale nepřinesl obhajobu. Na druhé sobotní rychlostní zkoušce udělal chybu, která skončila trojitým defektem. V neděli se ještě vrátil v rámci Superally, ale na poslední erzetě v Kateřinicích havaroval. Z trati ho odvezli do nemocnice s těžkým otřesem mozku.
Rallye je sport, kde se odvaha měří jinak než v bazénu. Knedla to pochopil za pár minut na sedadle spolujezdce. Stříteský to potvrdil celou kariérou.
Setina, která dělí dva světy
V pařížském finále 2026 dělila Knedlu od stříbra jedna setina sekundy: 0,01 před Kolesnikovem, 0,03 před Samusenkem, 0,04 před Christouem. Čtyři plavci ve čtyřech setinách. Tak těsný závod vyžaduje klid, který se nedá nahrát. A přece tentýž člověk otevřeně přiznal, že v autě vedle Stříteského myslel na to nejhorší.
Možná právě proto je ten příběh tak čitelný. Knedla není superhrdina bez strachu. Je to kluk z Fryštáku, který umí plavat rychleji než kdokoli v Evropě, ale v lese při sto padesáti drží za sedačku a doufá, že to brzy skončí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta