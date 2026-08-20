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Uzená žebra po domácku: Jednoduché pečení, výrazná chuť a minimum práce

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Uzená žebra jsem dlouho dělala jen vařená, bez jakéhokoliv finišování. Pak jsem je jednou zkusila potřít marinádou a dopéct v troubě - a od té doby jinak nedělám.
Fotografie k uzeným žebrům

Fotografie k uzeným žebrům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Uzená žebra, která voní po celém domě: Pomalé pečení a trocha trpělivosti promění levný kus masa v hlavní chod, který zmizí z talíře dřív, než se nadějete
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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