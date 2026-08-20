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Už nikdy na sociální sítě nedávejte fotky z dovolené. Podvodníci vám pošlou SMS „z banky“ a vy jim snadno uvěříte

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Umělá inteligence dokáže z jediné dovolené fotky bez geotagu a bez příslušných metadat odhadnout, ve které zemi a městě jste.
Dovolená, moře, treking ve Vietnamu, tři ženy

Dovolená, moře, treking ve Vietnamu, tři ženy

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

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