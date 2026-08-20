Řepka: Věděl jsem, že nároďák na MS nedopadne. Jurásek? Slávista, který se vydal správným směrem

Dva výroky, dva různé měsíce, dva různí Juráskové a jeden společný jmenovatel: bývalý sparťanský kapitán, který se v posledních letech profiluje jako hlasitý komentátor českého fotbalu. Řepkovo jméno se v létě 2026 objevilo nejdřív v červencové kritice reprezentačního debaklu na MS, pak v srpnové reakci na přestup Matěje Juráska ze Slavie do Sparty. Vypadá to jako jeden souvislý rozhovor. Není. A právě v tom je háček, který stojí za rozmotání.
Jeden bod a konec po dvaceti letech čekání
Česká reprezentace se na světový šampionát vrátila po dvou dekádách. Euforie z postupu přes Irsko v březnové baráži ale vydržela jen do prvního zápasu ve skupině A. Remíza 1:1 s Jihoafrickou republikou ještě nechávala naději. Pak přišlo Mexiko, a porážka 0:3, která všechno uzavřela.
Jeden bod, žádný postup, návrat domů ještě před vyřazovací fází. Poslední česká účast na MS v roce 2006 skončila stejně, ve skupině. Tentokrát ale s horší bilancí. Kritická vlna se zvedla okamžitě: Sport.cz shrnoval turnaj pod hlavičkou „Koubek a opory na pranýři“. Řepka nebyl jediný, kdo po turnaji zvedl hlas. Byl ale nejhlasitější.
Co Řepka skutečně říkal, a kdy
Formulace „věděl jsem“ zní jako prorocký výrok člověka, který varoval předem. Jenže veřejně dohledatelná stopa vede jinam. 9. července 2026, tedy až po vyřazení Česka, se na placeném kanálu Redcard objevil příspěvek s názvem „MS NEÚSPĚCH NÁROĎÁKU?! KREJČÍ CO TO MELEŠ?“ Celý obsah je za paywallem. Přesný citát ani kompletní argumentaci z něj ověřit nelze.
Co ověřit lze, je Řepkův tón před turnajem. V otevřeném rozhovoru pro CNN Prima NEWS z 25. března 2026, tedy před baráží s Irskem, mluvil jinak. „Iry prostě zvládnout musíme,“ říkal. Věřil v postup. Kritizoval sice odvolání Ivana Haška, pochyboval o způsobu, jakým byl vybrán Miroslav Koubek, a vadila mu komunikace uvnitř reprezentace. Ale fatalistický rozhodně nebyl.
Mezi březnovým optimismem a červencovým „věděl jsem“ leží turnaj, který dopadl špatně. Bezpečně doložit lze zpětnou kritiku po debaklu. Předem podložené varování? To ne.
Matěj Jurásek ve Spartě
Řepkův výrok o „slávistovi, který se vydal správným směrem“ se týká Matěje Juráska, který v srpnu 2026 přestoupil ze Slavie do Sparty. Přesun vyvolal bouři na obou stranách barikády. Slávističtí fanoušci ho brali jako zrádce, část sparťanských tribun ho při prvním startu vypískala.
Řepka reagoval na Instagramu. Podle přepisu na Ruik.cz napsal tři věci:
- Tvrdá kritika je něco jiného než nenávist.
- Juráska není čas odepisovat.
- „Není to první slávista, který se dal na správnou cestu a přišel do Sparty. Musí makat. Rozhoduje hřiště.“
Formulace „správná cesta“ je čistě sparťanský hodnotící rámec. Řepka, celoživotní sparťan, tím neříká nic o Juráskově kvalitě. Říká, že přestup ze Slavie do Sparty je sám o sobě krok správným směrem. Pro někoho provokace, pro Řepku identita.
Řepkův hlas: komentátor, ne prorok
Tomáš Řepka nemá žádnou formální roli v reprezentaci ani v žádném z obou pražských klubů. Jeho platformou je Instagram a placený kanál Redcard, který se prodává přes „sparťanskou ikonu“. To neznamená, že jeho názory nemají váhu; v mediálním prostoru českého fotbalu rezonují silně. Ale je fér vědět, odkud mluví.
V březnu před baráží otevřeně řekl, že ho těší, když je kapitánem reprezentace zase sparťan. V červenci po MS kritizoval výsledek, který kritizovali všichni. V srpnu se postavil za bývalého slávistu, který přišel do jeho klubu. Každý z těchto výroků dává smysl sám o sobě. Dohromady ale nevytvářejí obraz člověka, který „věděl“; spíš obraz člověka, který komentuje hlasitě, z jasné pozice a vždy až poté, co se věci stanou.
Dva Juráskové, dva měsíce, jedna sparťanská optika. Řepka neprorokoval. Řepka reagoval, a udělal to tak nahlas, že to vypadalo jako předpověď.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle