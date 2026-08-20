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Kinobox Daily: Zpátky v akci. Stallone se žene za pomstou v oldschoolově laděné akční podívané

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Jedna mezi oči (Bullet to the Head) je akčňák Waltera Hilla na motivy novely Du plomb dans la tête francouzského spisovatele Alexise „Matze“ Nolenta. Byť šlo o finanční neúspěch v kinech, snímek si zejména zpětně nalezl své oddané publikum, které ho staví na úroveň povedených akčních béček, jež se inspirovala klasikami.
Kinobox Daily: Zpátky v akci. Stallone se žene za pomstou v oldschoolově laděné akční podívané

Kinobox Daily: Zpátky v akci. Stallone se žene za pomstou v oldschoolově laděné akční podívané

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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