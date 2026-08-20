Kouzelná prsa, co zmizí, když si lehnu. Jitka Boho zveřejnila fotky, které modelky běžně mažou

Jitka Boho se v létě 2024 vyfotila doma před zrcadlem v bikinách. Jenže místo obvyklé série, kde by vybrala ten nejlichotivější záběr a zbytek smazala, udělala přesný opak. Vedle pózy ve stoje, kde figura vypadá hladce a „hotově“, přidala záběr v sedu, s faldíkem na břiše a detailem stehen, na kterém je vidět běžná měkkost tkáně. Žádný filtr, žádné nasvícení, žádné natočení bokem. Prostě tělo, které dalo dvě děti a které vypadá jinak podle toho, jestli se jeho majitelka zrovna napne, nebo posadí na gauč.
Dva snímky, jeden příběh
Síla příspěvku nespočívá v tom, že by Boho ukázala něco šokujícího. Spočívá v kontrastu. Na jedné fotce stojí zpěvačka a bývalá modelka tak, jak ji publikum zná, narovnaná, s napjatým břichem, v póze, kterou by Instagram odměnil srdíčky. Na druhé sedí. Břicho se přirozeně složí, stehna se rozloží na sedačce. Nic dramatického, nic, co by neznal kdokoliv, kdo si kdy sednul v plavkách. Jenže právě tyhle záběry se z feedů celebrit systematicky mažou.
Boho k fotkám napsala, že její tělo jí dalo dvě děti a má ho ráda se vším všudy. Zároveň dodala, že to neznamená rezignaci, zmínila sto výpadů, které si „zase dopřeje“, a každodenní cvičení. Nebyl to manifest proti pohybu. Byl to manifest proti iluzi.
Proč je to jiné, když to udělá miss
Podobné příspěvky se na sociálních sítích objevují. Ewa Farna dlouhodobě staví na přijetí vlastního těla a otevřeně mluví o stopách po těhotenství. Eva Burešová ukázala poporodní břicho a vyzvala ženy, aby se za strie nestyděly. Eva Decastelo sdílela fotku bez retuše „i s tím špíčkem“, jak sama napsala.
Boho se ale od těchto příkladů liší jedním detailem: je bývalá miss a modelka. Tedy žena, jejíž kariéra stála právě na tom kontrolovaném, vybroušeném obrazu. V rozhovoru pro ELLE později řekla, že nikdy nepodstoupila plastiku ani botox, a výslovně popsala, jak světlo, úhel a filtr dokážou s fotkou udělat zázraky. Přesto, nebo právě proto, zveřejnila i opak.
Reakce: pochvaly i hejt
Pod příspěvkem se podle Super.cz rozjela vlna komentářů. Převažovaly pochvaly: ženy psaly, že je skvělé vidět někoho známého bez retušovaného filtru, objevovaly se vzkazy typu „po dvou dětech bomba“. Přišla ale i kritika. Boho na ni reagovala s nadhledem a později vysvětlovala, že šlo o záměrné ukázání „jiného úhlu pohledu“, ne o provokaci, ale o připomínku, že dokonalost na sítích je konstrukt.
Sama to spojuje s věkem a zkušeností. Méně se bojí, co si kdo pomyslí. Vadí jí přemíra vyretušované „dokonalosti“ ve feedech, a chce připomínat, že i známé ženy jsou z masa a kostí.
Změní jeden post něco?
Výzkum naznačuje, že ano, byť omezeně. Experiment publikovaný v časopise Body Image ukázal, že vystavení body-positive obsahu na Instagramu zvyšuje u dospělých žen spokojenost s vlastním tělem ve srovnání s obsahem propagujícím štíhlý ideál. Jeden příspěvek normy sociálních sítí nepřevrátí. Ale jako zásah do feedu plného vyhlazených těl může fungovat jako záchytný bod, moment, kdy se čtenářka přestane srovnávat.
Boho dnes žije s dvěma dětmi, soustředí se na práci a hudbu. Fotky z léta 2024 ale pořád kolují. A pořád dělají přesně to, co měly: připomínají, že mezi „dokonalou“ fotkou a realitou je často jen otočení těla o devadesát stupňů.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová