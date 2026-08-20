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Záchranáři ve středu pomáhali zraněným cyklistům. Do akce musel i vrtulník

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Moravskoslezští záchranáři vyjížděli během středy 19. srpna ke dvěma zraněným trailovým cyklistům. Jeden z nich skončil v třinecké nemocnici, druhého musel ve vážném stavu převézt vrtulník do Fakultní nemocnice Ostrava.
Záchranáři ve středu pomáhali zraněným cyklistům. Do akce musel i vrtulník

Záchranáři ve středu pomáhali zraněným cyklistům. Do akce musel i vrtulník

Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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