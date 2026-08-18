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FIA stanovila datum procesu, který může Gaslyho připravit o trofej

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Přesně za týden můžeme znát výsledky chaotické Velké ceny Monaka. Dva měsíce po skončení závodu v ulicích knížectví proběhne odvolací soud, který může uzavřít kauzu s nesprávným měřením rychlosti v boxové uličce.
FIA stanovila datum procesu, který může Gaslyho připravit o trofej

FIA stanovila datum procesu, který může Gaslyho připravit o trofej

Zdroj: SvětFormule.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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