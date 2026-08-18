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Williams si Albona udržel: Podepsal prodloužení smlouvy o rok

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Williams s velkou pravděpodobností během tohoto týdne potvrdí jezdeckou dvojici pro příští sezonu. Prvního jezdce už známe, Alexander Albon prodloužil smlouvu o jeden rok.
Alexander Albon

Alexander Albon

Zdroj: SvětFormule.cz
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