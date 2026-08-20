Sport ho opustil už dávno. Khabib upřímně reagoval na konec veterána Barbozy v UFCPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sport ho opustil už dávno. Khabib upřímně reagoval na konec veterána Barbozy v UFC
Islam Makhachev má v UFC za sebou už 50 kol. Podle souhrnu Home of Fight z nich vyhrál 43 a prohrál pouhých...
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