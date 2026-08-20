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Procházka možná nakonec dostane titulovou šanci. Ve hře je duel s Costou

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Carlos Ulberg je po vážném zranění kolena mimo hru a UFC zvažuje dočasný pás. Mezi fanoušky už koluje varianta Jiří Procházka vs. Paulo Costa pro UFC 332.
Procházka možná nakonec dostane titulovou šanci. Ve hře je duel s Costou

Procházka možná nakonec dostane titulovou šanci. Ve hře je duel s Costou

Zdroj: UFC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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