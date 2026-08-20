Neexistovala domácnost, ve které by dříve nebyl. Dnes po ní touží sběratelé. Pod 3 000 Kč ji neprodávejte

Vzpomínka, která váží víc než deset kilo
Představte si chladný podzimní podvečer. Babička v zástěře krájí zelí, vy sedíte na stoličce a sledujete, jak bílé proužky padají do obrovské nádoby. Cítíte tu typickou nakyslou vůni, slyšíte cvaknutí keramického víka. A hlavně – vidíte ty silné kameninové stěny, studené na dotek, které jako by měly vydržet navěky.
Přesně tahle scéna se dnes vrací do stovek domácností. Lidé opět objevují kouzlo tradičního kvašení. Ne kvůli nostalgii, ale proto, že prostě funguje. Žádný plastový kýbl se staré poctivé kamenině nevyrovná – a ti, kdo to zkusili, to potvrdí.
Geniální fyzika ukrytá v žlábku s vodou
Celé tajemství spočívá v jednom detailu: hlubokém žlábku po obvodu hrdla. Naplníte ho vodou, přiklopíte víko a máte dokonalý vodní zámek. Žádná elektřina, žádná chytrá elektronika.
Oxid uhličitý z kvašení bublá ven, kyslík zvenčí se dovnitř nedostane. Právě tenhle princip chrání zeleninu před plísněmi a zajišťuje čisté kvašení. Masivní kameninová stěna navíc drží stabilní teplotu a nepropouští světlo. Prostě dokonalost, kterou vymysleli naši předci.
Kolik za to opravdu dostanete
Pokud jste narazili na články o statisícových raritách, máte smůlu. Ano, existují kusy za obrovské peníze – ale to jsou ručně malované umělecké edice nebo unikátní porcelánové sady. Obyčejný retro zelák z éry ČSSR k nim nepatří.
Držte se reality. Malé a střední objemy od pěti do patnácti litrů se prodávají za 300 Kč až 800 Kč. Větší nádoby o dvaceti až třiceti litrech? Počítejte s 800 Kč až 1 200 Kč.
Máte doma velkoobjemový kus o kapacitě 35 až 50 litrů v naprosto bezvadném stavu? Pak můžete získat 1 200 Kč až 2 000 Kč. Pro srovnání: nové moderní kusy o objemu pět až deset litrů dnes stojí 800 Kč až 1 300 Kč. Větší dvacetilitrové nádoby vyjdou na 1 400 Kč až 2 700 Kč.
Výjimkou jsou některé skutečně neobvyklé keramické nádoby. Na Aukru se objevil třílitrový modrý keramický hrnec s plastickým figurálním reliéfem a původním víkem. Vyvolávací cena je 1 900 korun, přestože jde o poměrně malý, třílitrový kus. Právě zdobení, značení, zachovalost a neobvyklý vzhled mohou u staré keramiky cenu výrazně zvýšit. Ne každý starý zelák je tedy automaticky cenný – u sběratelských kusů rozhodují především konkrétní výrobce, značení, dekor a stav.
Příběh o nereálném snu a prázdné inzerci
Vyklízíte sklep po prarodičích. Objevíte zcela zachovalý, nepopraskaný zelák o objemu dvacet litrů s původním víkem z osmdesátých let. Pod vlivem senzačních článků ho vystavíte na Bazoš za 3 500 Kč. A pak čekáte. Měsíc. Dva. Tři.
Výsledek? Ani jedna reakce. Kupující totiž raději pořídí zcela nový, nepoužitý kus stejného objemu od současného českého výrobce za přibližně 1 800 Kč. Váš zelák mezitím jen sbírá prach v garáži.
Správný postup je přitom jednoduchý. Ověříte si reálné ceny na Bazoši nebo Aukru. Zjistíte, že se tyto kusy běžně prodávají za 600 až 1 000 Kč. Vystavíte ho za rozumných 800 Kč – a máte prodáno do 48 hodin. Ozve se nadšený chalupář z okolí, který se věnuje domácímu kvašení, a obchod je hotový.
Nebo ho prostě necháte bublat
Mnoho lidí však staré zeláky neprodává. Raději je aktivně používají. Stačí nádobu vymýt teplou vodou, vytřít octem a vypláchnout. Pak nakrouhat zelí, promíchat ho se solí a kmínem, pořádně promačkat a napěchovat dovnitř.
Domácí kvašené zelí je to nejlepší přírodní probiotikum, které je pro naše tělo mnohem přínosnější než drahé pilulky z lékárny,
jak uvádějí uživatelé v diskusích na fórech o zdravé výživě. A mají pravdu.
Pokud chcete vsadit na kvalitu, na našem trhu stále působí tradiční výrobci. Mezi ně patří například Keramika Krumvíř, Keramické závody Karel Kolomazník ze Zábřehu na Moravě, Šamotka nebo Keramika Vanya. Tyto značky jsou zárukou, že poctivé řemeslo z našich kuchyní jen tak nezmizí.
Zdroje článku: centrum.cz, sever.rozhlas.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková