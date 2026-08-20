Fazil sliboval, že Brita zničí. Místo smlouvy s UFC přišlo tvrdé KOPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fazil sliboval, že Brita zničí. Místo smlouvy s UFC přišlo tvrdé KO
Václav Mikulášek reagoval na video, na němž skupina mladíků po srážce auta se srnou zvířeti ubližuje....
Islam Makhachev má v UFC za sebou už 50 kol. Podle souhrnu Home of Fight z nich vyhrál 43 a prohrál pouhých...
Samuel Krištofič se po diskvalifikačním konci odvety s Marcinem Naruszczkou pustil do polského soupeře....
Ian Machado Garry se před UFC 330 choval k šampionovi nezvykle přátelsky. Javier Mendez v tom viděl způsob,...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →