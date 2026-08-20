Vědci zkoumali 1700 párů. O tom, zda vydrží vztah, rozhoduje nenápadná, nečekaná věc

Když manželství prochází krizí, většina lidí sáhne po terapeutovi, plánuje romantický víkend nebo se pokouší o upřímnou konverzaci při večeři. Existuje ale mnohem dostupnější cesta, jak posílit partnerství – a pravděpodobně vás nenapadne. Není to žádná psychologická metoda ani drahá investice do společných zážitků.
Rozsáhlý výzkumný tým z Brigham Young University strávil více než deset let sledováním toho, co skutečně drží vztahy pohromadě. Výsledky, které publikovali v odborném časopise Family Relations, ukazují na jeden nenápadný prvek každodenního života, který dokáže zásadně ovlivnit schopnost řešit konflikty i celkovou spokojenost partnerů.
Co dělá páry odolnější vůči krizi
Tým vedený profesorem Jeremym Yorgasonem z Fakulty rodinného života na BYU společně s výzkumnicí Ashlyn Hiatt Mildenhallovou a Matthewem L. Núñezem analyzoval téměř 1700 manželských dvojic z celých Spojených států. Data pocházela z dlouhodobého projektu CREATE (Couple Relationships and Transition Experiences), který mapuje novomanželské páry už více než dekádu.
Vědci se zaměřili na tři klíčové oblasti: kvalitu vzájemné komunikace, zvládání sporů a míru stresu v manželství. Zjistili, že přibližně 60 procent dotázaných se věnuje nějaké formě pohybu. Jenže pouze třetina ze všech sledovaných párů sportuje společně – zbytek aktivních lidí vyráží cvičit sám.
A právě v tom se skrývá zásadní rozdíl. Individuální trénink sice pomáhá snižovat stres a zlepšuje náladu jednotlivce, což vztahu nepřímo prospívá. Když ale vědci porovnali efekt samostatného cvičení s tím společným, výsledky byly jednoznačné.
Proč zrovna procházka funguje nejlépe
Podle zjištění Jeremyho Yorgasona společné cvičení v malé, ale velmi významné míře usnadňuje schopnost mírového řešení neshod a přináší pozitivnější výsledky v celkové komunikaci. Páry, které se pravidelně hýbou bok po boku, vykazují prokazatelně nižší úroveň manželského stresu. Vliv není dramatický, ale natolik stálý a opakující se, že potvrzuje jasnou vazbu mezi sdíleným pohybem a stabilitou vztahu.
Při detailnějším zkoumání konkrétních aktivit vyšel najevo překvapivý favorit: obyčejná chůze. Představovala vůbec nejčastěji uváděnou formu společného pohybu – a právě v ní se skrývá klíč k pochopení celého fenoménu.
Náročné sporty vyžadují plné soustředění, sledování techniky nebo prostě berou dech. Plynulá konverzace je při nich téměř nemožná. Chůze naproti tomu vytváří ideální podmínky pro rozhovor – bez displejů telefonů, bez rušivých elementů a bez nutnosti přímého očního kontaktu, který může při citlivých tématech působit nepříjemně. Partneři si přirozeně sladí tempo a rytmus v neutrálním prostředí.
Jak ve svých závěrech zdůraznila Ashlyn Hiatt Mildenhallová, ze všech sledovaných oblastí mělo cvičení největší dopad právě na komunikaci. Partneři, kteří spolu pravidelně vyráželi ven, uváděli, že je protějšek lépe poslouchá a že se cítí vyslyšeni i podporovani. Tyto každodenní interakce vzájemného porozumění pak slouží jako účinná prevence vyhrocených sporů.
Autoři studie ovšem upozorňují na důležitý vědecký detail: výzkum ukazuje souvislost, nikoliv jednoznačnou příčinnost. Je možné, že páry s harmonickým vztahem mají přirozeně větší tendenci chodit na společné procházky. Nicméně opakující se vzorec napříč tisícovkou sledovaných dvojic naznačuje, že sdílený pohyb skutečně hraje aktivní roli.
Rituál, který funguje napříč generacemi
Profesor Yorgason se v dřívějších pracích zabýval také staršími manželskými páry a potvrdily se velmi podobné zákonitosti. Sdílené pohybové rituály fungují spolehlivě bez ohledu na věk nebo délku vztahu. Nejde o jev typický jen pro zamilované novomanžele.
Vztahový výzkum dlouhodobě dokládá, že společná účast na smysluplných aktivitách posiluje pocit sblížení. Není přitom nutné platit drahé permanentky ani kupovat specializované vybavení. K tomu, aby partnerství lépe fungovalo, často stačí odložit povinnosti, obout pohodlné boty a vyrazit ven.
Právě v takto nenápadných chvílích – při krocích vedle sebe, bez tlaku a bez agend – se buduje schopnost naslouchat a překonávat překážky v klidu. A možná právě proto obyčejná procházka dokáže víc než hodiny diskusí v obýváku.
Zdroje článku: sciety.org, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, scitechdaily.com, onlinelibrary.wiley.com, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská