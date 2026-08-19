Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Z odchodu nakonec nic nebude: Williams potvrdil i Sainze

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Žádné překvapení se nekonalo. Carlos Sainz dnes podepsal s Williamsem novou víceletou smlouvu a potvrdily se tak zprávy z posledních dní, které informovaly o blížícím se podpisu.
Z odchodu nakonec nic nebude: Williams potvrdil i Sainze

Z odchodu nakonec nic nebude: Williams potvrdil i Sainze

Zdroj: SvětFormule.cz
Reklama
Další články z SvětFormule.cz
Cunoda ještě dostane šanci: Red Bull potvrdil nizozemskou sestavu
Cunoda ještě dostane šanci: Red Bull potvrdil nizozemskou sestavu
Verstappen kritizuje předjíždění: Tohle není závodění
Verstappen kritizuje předjíždění: Tohle není závodění

Max Verstappen popsal, proč ho předjíždění podle nových pravidel F1 příliš nebaví. Zatímco soupeři mezi...

Hadjar bojuje se zraněním a jeho start v Zandvoortu je nejistý
Hadjar bojuje se zraněním a jeho start v Zandvoortu je nejistý

Max Verstappen by mohl mít ve Velké ceně Nizozemska nečekaně nového týmového kolegu. Isack Hadjar se totiž...

FIA stanovila datum procesu, který může Gaslyho připravit o trofej
FIA stanovila datum procesu, který může Gaslyho připravit o trofej

Přesně za týden můžeme znát výsledky chaotické Velké ceny Monaka. Dva měsíce po skončení závodu v ulicích...

Verstappen má ponuku smlouvy do roku 2033, informují Němci
Verstappen má ponuku smlouvy do roku 2033, informují Němci

Varianta odchodu Maxe Verstappena z Red Bullu je stále na stole, přičemž Nizozemec oficiálně neoznámil, že...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.