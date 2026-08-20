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Dopravní podnik dostal pokutu 800 tisíc za podmínky pro výběr ostrahy

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Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyměřil pražskému dopravnímu podniku pokutu 800 tisíc korun za chyby při uzavírání rámcové smlouvy na zajištění fyzické ostrahy objektů v roce 2024. Pokutu nyní potvrdil i předseda úřadu Petr Mlsna, je tak pravomocná a dopravní podnik ji musí zaplatit.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Dopravní podnik hlavního města Prahy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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