UFC Sacramento: kompletní karta, český čas a kde sledovat přenos

Golden 1 Center v Kalifornii bude v sobotu 22. srpna hostit UFC Fight Night 285. V hlavním zápase se potkají šestka žebříčku střední váhy Anthony Hernandez (15-3) a jedenáctý Gregory Rodrigues (19-6).
Kdy UFC Sacramento začíná
Podle oficiálního programu UFC odstartují předzápasy v 17:00 východoamerického času, tedy ve 23:00 v Česku. Hlavní karta začne ve 2:00 v noci z 22. na 23. srpna.
Čeští fanoušci mohou hlavní kartu sledovat v přímém přenosu na Nova Sport 6. Program stanice Nova Sport 6 uvádí začátek vysílání ve 2:00. Hlavní zápas Hernandeze s Rodriguesem lze očekávat přibližně mezi 4:30 a 5:00 ráno.
Hernandez se vrací po únorové porážce se Seanem Stricklandem, která ukončila jeho sérii osmi vítězství. Rodrigues naopak vyhrál poslední tři zápasy a případný triumf nad šestkou žebříčku by ho posunul výrazně blíž k absolutní špičce střední váhy.
Karta UFC Sacramento
Rozpis obsahuje třináct zápasů, pořadí se ale může před turnajem ještě změnit. Vedle hlavního duelu nabídne Sacramento také souboje Sergheie Spivaca s Vitorem Petrinem nebo Reiniera de Riddera s Romanem Dolidzem.
Hlavní karta od 2:00
Střední váha: Anthony Hernandez vs. Gregory Rodrigues
Těžká váha: Serghei Spivac vs. Vitor Petrino
Polotěžká váha: Reinier de Ridder vs. Roman Dolidze
Lehká váha: MarQuel Mederos vs. Mason Jones
Muší váha žen: Carli Judice vs. Jeisla Chaves
Těžká váha: Anthony Wint vs. Terrance Chatman
Předzápasy od 23:00
Pérová váha: Jamall Emmers vs. Lerryan Douglas
Těžká váha: Shamil Gaziev vs. Kennedy Nzechukwu
Lehká váha: Nasrat Haqparast vs. Chris Padilla
Pérová váha: Marcio Barbosa vs. Ryan Kuse
Lehká váha: Gauge Young vs. Stanley Dorsainvil
Střední váha: Jackson McVey vs. Wes Schultz
Slámová váha žen: Shanelle Dyer vs. Elise Reed
Největší pozornost míří na Hernandeze. Po osmi výhrách v řadě se dostal těsně pod titulovou špičku, Strickland ho však v únoru zastavil. Proti Rodriguesovi tak potřebuje ukázat, že jediná porážka jeho cestu vzhůru pouze přibrzdila.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka