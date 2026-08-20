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Macecha jí řekla, ať se vzdá dědictví po vlastním otci. Olina odmítla a navrhla jí prodat byt i zahradu

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Čtenářka v dopise popisuje problém, který momentálně řeší po smrti svého otce. Nechce se smířit s tím, že by po něm dědila jeho nová manželka.
peníze

peníze

Zdroj: abcMedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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