Macecha jí řekla, ať se vzdá dědictví po vlastním otci. Olina odmítla a navrhla jí prodat byt i zahradu

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Macecha jí řekla, ať se vzdá dědictví po vlastním otci. Olina odmítla a navrhla jí prodat byt i zahraduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Čtenářka v dopise popisuje problém, který momentálně řeší po smrti svého otce. Nechce se smířit s tím, že by po něm dědila jeho nová manželka.
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Zdroj: abcMedia
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