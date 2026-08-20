Primátor Karviné Wolf se vyhnul trestu vystoupením z FAČR. Hrozila mu pokuta tři miliony a zákaz činnosti na 12 let

Dvanáct let zákazu veškerých aktivit spojených s FAČR a pokuta tři miliony korun. Tak zněl červnový prvoinstanční verdikt etické komise proti Janu Wolfovi za údajné ovlivňování ligových zápasů a uplácení hráčů. Wolf ale 19. srpna udělal to, co stanovy asociace umožňují každému členovi: vložil do centrální evidence oznámení o ukončení členství. Jednostranně, bez souhlasu komise, bez čekání na odvolání. A etická komise potvrdila, že řízení s ním přerušuje. Formálně čistý krok. Fakticky únik před asociačním trestem. Jenže příběh tím nekončí, Wolf má nad hlavou trestní stíhání a FAČR v rukou nástroj, který mu může zablokovat návrat natrvalo.
Tři skutky, jeden verdikt
Disciplinární řízení s Wolfem zahájila etická komise 24. března 2026. Obvinění se točilo kolem tří okruhů: údajného ovlivnění ligového utkání Karviná–České Budějovice ze 16. března 2024 prostřednictvím rozhodčích Jana Všetečky a Miroslava Zelinky, nabídky 100 tisíc korun a příslibu přestupu hráči Samuelu Šigutovi a totožné nabídky Filipu Štěpánkovi, obojí v kontextu barážových zápasů s Vyškovem.
Etická komise zasedá zpravidla jednou měsíčně. Mezi březnem a červnem proběhlo několik mezikroků: předběžná opatření, změny kvalifikace, přerušení řízení s dalšími obviněnými. Verdikt přišel 15. června: dvanáctiletý zákaz a tři miliony. Karviná jako klub dostala vyloučení z první ligy s oprávněním hrát druhou a pokutu deset milionů korun. Klub odvolání koncem června stáhl. Sankce zůstala stát.
Mezera, o které FAČR ví
Wolfův odchod z asociace není precedens. Je to vzorec. Už v dubnu a květnu 2026 etická komise přerušila řízení s Pavlem Býmou, Janem Petříkem, Michalem Suchým, Romanem Balou a Michalem Gasnárkem, všichni si předtím zrušili členství ve FAČR. Ve stejný den jako Wolf totéž udělal Roman Procházka ze Startu Brno.
Mechanismus je prostý. Podle stanov FAČR je členství dobrovolné a zaniká okamžikem vložení oznámení do centrální evidence. Po zániku členství asociace ztrácí disciplinární pravomoc nad konkrétní fyzickou osobou. Komise nemá koho trestat.
FAČR si to uvědomuje. V důvodové zprávě ke stanovám výslovně popisuje zavedení takzvaného black listu (listiny osob, které se nemohou stát členy FAČR) jako reakci na „úmyslné vystupování z FAČR za účelem vyhnutí se odpovědnosti“. Asociace tedy sama přiznává, že její fotbalová justice má strukturální limit: umí vydat tvrdý verdikt, ale nedokáže zabránit tomu, aby se obviněný jednoduše otočil a odešel.
Black list jako pojistka
Listina osob, které se nemohou stát členy FAČR, není jen symbolický seznam na papíře. Výkonný výbor FAČR o zápisech na ni rozhoduje opakovaně, naposledy na zasedáních 2. června a 11. srpna 2026. A hlavně: informační systém Naše ISKO je na tento seznam technicky napojený. Automaticky kontroluje a blokuje registraci i obnovu členství u zapsaných osob.
Pro Wolfa to v praxi znamená, že si pravděpodobně uzavřel cestu zpět do oficiálních fotbalových struktur. Etická komise u dříve vystoupivších obviněných standardně navrhuje zápis na listinu a výkonný výbor takové návrhy schvaluje. Nejde ale o absolutní doživotní vyloučení, o případném výmazu rozhoduje opět výkonný výbor.
Otevřená zůstává i otázka pokuty tří milionů. Stanovy říkají, že zánikem členství nezanikají dluhy vzniklé před zánikem. Zákaz činnosti FAČR proti nečlenovi fakticky nevykoná. Jak ale bude asociace po Wolfově vystoupení vymáhat peněžitou část verdiktu, z veřejně dostupných zdrojů jasné není.
Trestní větev běží dál
Fotbalová disciplína je jedna rovina. Ta druhá, trestněprávní, funguje nezávisle a Wolfovým odchodem z FAČR se nijak nezastavila. Policie ho nadále vyšetřuje. Podle iROZHLASu vrchní státní zástupce Radim Dragoun v červnu uvedl, že u některých stíhaných osob včetně Wolfa shledali nové vazební důvody kvůli obavám z ovlivňování svědků a maření vyšetřování. Soud tehdy vazbu odmítl, ale trestní stíhání pokračuje.
Na karvinské radnici se zatím nic nezměnilo. Oficiální web města k 20. srpnu uvádí Wolfa jako primátora. Agenda sportu a vztahu ke sportovním klubům přitom nespadá přímo pod něj, ale pod náměstka Andrzeje Bizoně. MFK Karviná není městská příspěvková organizace, jde o akciovou společnost, v jejímž čele stojí jako předseda představenstva Petr Hort a v březnu 2026 do ní vstoupil nový třicetiprocentní spoluvlastník EC Group. Wolfův přímý formální vliv přes fotbalovou asociaci skončil. Politický a rozpočtový vliv v Karviné mu ale přes funkci primátora zůstává.
Dopad přesáhl českou ligu
Karvinská kauza nezůstala jen domácí záležitostí. UEFA rozhodla, že MFK Karviná není způsobilá k účasti v evropských pohárech v sezoně 2026/27. Klub, který se z první ligy propadl do druhé, přišel i o mezinárodní perspektivu.
Wolf se zbavil fotbalového členství, ale ne fotbalového příběhu. Asociace ho nemůže potrestat jako člena, může ho ale zablokovat jako bývalého člena. A státní zastupitelství nepotřebuje k obvinění z korupce žádnou členskou legitimaci.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner