Bejlek vyřadila světovou jedničku Sabalenkovou. Dvakrát v zápase ztrácela a dvakrát dokázala vývoj otočit

Nebylo to tak, že by česká levačka chytila vlnu a jela na ní od prvního míče. Bylo to přesně naopak. Dvakrát v zápase se ocitla ve skóre, z něhož se běžně neotáčí, a dvakrát otočila. V tie-breaku prvního setu prohrávala 1:5. Ve druhém setu ztrácela 1:4. Obě manka smazala a dotáhla zápas k výhře, která je podle logiky žebříčku i turnajového kontextu jednoznačně největší v její dosavadní kariéře. Dosud byl jejím nejcennějším skalpem Jekatěrina Alexandrovová, tehdejší světová jedenáctka, ve finále Abú Dhabí. Sabalenková jako jednička planety posouvá laťku o několik pater výš.
Dva obraty, které definovaly zápas
První set se táhl do tie-breaku, a tam to vypadalo jasně, jen ne pro Bejlek. Sabalenková vedla 5:1 a měla čtyři setboly. Česká hráčka ale začala měnit rytmus, nutila soupeřku do delších výměn a postupně stahovala ztrátu bod po bodu. Tie-break otočila a set uzavřela 7:6.
Druhý set přinesl podobný scénář. Sabalenková brejkla a vedla 4:1, jenže Bejlek znovu odmítla odejít. Sérii pěti her v řadě zakončila ziskem setu 6:4. Dva obraty, dva sety, jeden výsledek.
Sabalenková přijížděla v plné formě
Velikost výhry podtrhuje kontext. Sabalenková do Cincinnati vstupovala jako obhájkyně titulu a hráčka s 96 souvislými týdny na čele žebříčku WTA. V předchozím kole smetla Wang Sin-jü za 54 minut a působila jako stroj nastavený na titul. Před Bejlek neměla v turnaji jediný vážný problém.
Jenže levačka z Chebu ji donutila hrát jinak, než chtěla. Změny tempa, slice, obranná práce v poli, přesně ten styl, kterým Bejlek dokáže znepříjemnit život silovým hráčkám. Sabalenková měla v obou setech náskok, ale nedokázala ho proměnit v rozhodující úder. A v koncovkách to byla Bejlek, kdo hrál odvážněji.
Co to znamená pro žebříček a US Open
Za čtvrtfinále v Cincinnati má Bejlek jistých minimálně 215 bodů. Oficiální žebříček se aktualizuje až v pondělí 24. srpna, ale projekce ji posouvají z 35. místa zhruba na 31. příčku, tedy na nové kariérní maximum, o tři pozice výš než dosavadní strop na 34. místě.
A je tu ještě jeden důsledek, který sahá za Cincinnati. Podle oficiálních preview notes WTA poslouží pondělní žebříček jako základ pro nasazení na US Open. Každá výhra navíc v Masonu tak přímo ovlivní, jakou pozici Bejlek dostane v newyorském pavouku.
Česká stopa v Cincinnati a další soupeřka
Česká výprava byla v hlavní soutěži Cincinnati výrazná, devět hráček, mezi nimi nasazené Linda Nosková, Barbora Krejčíková a Marie Bouzková. Bouzková došla do osmifinále, kde ji zastavila Coco Gauffová. Po jejím vyřazení zůstala v turnaji jako jediná Češka právě Bejlek.
Ve čtvrtfinále ji čeká Madison Keysová, nasazená dvacítka a bývalá vítězka Cincinnati z roku 2019. Zkušená Američanka je na hardu jiný typ soupeřky než Sabalenková, méně surové síly, víc taktické vyspělosti. Zápas je v programu na čtvrtek 20. srpna, denní blok startuje v 17:00 středoevropského letního času.
Talent, nebo už stabilní špička?
Tahle výhra nepůsobí jako jednorázový výbuch. Bejlek letos vyhrála WTA 500 v Abú Dhabí, do Cincinnati přijela jako hráčka Top 35 a teď má na kontě skalp světové jedničky. Podle nás je to moment, kdy se přestává mluvit o talentu a začíná se mluvit o hráčce, která do české singlové špičky vedle Noskové, Krejčíkové a Bouzkové patří natrvalo.
Ve čtvrtek večer může posunout příběh ještě dál. Keysová ví, jak se hraje o titul v Cincinnati. Bejlek zase ví, jak se otáčí zápas, ve kterém vás všichni odepsali.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář