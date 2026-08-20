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Bejlek vyřadila světovou jedničku Sabalenkovou. Dvakrát v zápase ztrácela a dvakrát dokázala vývoj otočit

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Sára Bejlek porazila v osmifinále Cincinnati světovou jedničku Arinu Sabalenkovou 7:6, 6:4 a zahraje si první čtvrtfinále na turnaji WTA 1000.
Bejlek vyřadila světovou jedničku Sabalenkovou. Dvakrát v zápase ztrácela a dvakrát dokázala vývoj otočit

Bejlek vyřadila světovou jedničku Sabalenkovou. Dvakrát v zápase ztrácela a dvakrát dokázala vývoj otočit

Zdroj: Mubadala Abu Dhabi Open
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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